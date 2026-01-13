Motauros registra 8.795 inscritos online para su edición de 2026 en Tordesillas (Valladolid)

Motauros 2025. - MOTAUROS

La concentración motera invernal Motauros ha registrado 8.795 inscritos online para su edición de 2026, que se celebrará del jueves 15 al domingo 18 de enero en el parque de Valdegalindo, en Tordesillas.

A esta cifra, se sumarán los participantes que formalicen su inscripción de manera presencial, opción que estará disponible en la zona habilitada dentro del recinto a partir del jueves, desde las 10.00 horas y hasta la noche del sábado.

La organización prevé la llegada de motoristas procedentes de numerosos puntos de España, como Madrid y Palma de Mallorca, así como de otros países, como Francia y con especial presencia de aficionados de Portugal, cuya participación se incrementa edición tras edición, según ha señalado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

El presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz, ha señalado que las previsiones de asistencia son positivas, aunque ha subrayado que para Motauros no se trata de batir cifras ni récords, sino de mejorar cada año la experiencia de los participantes".

En este sentido, ha apuntado que la organización estima una asistencia de entre 18.000 y 20.000 moteros, "con el objetivo de que todos disfruten de cuatro días de convivencia, música y pasión por las motos, en un entorno seguro y bien organizado".

Ruiz ha destacado el papel fundamental del equipo humano de Motauros y la colaboración institucional para garantizar el buen desarrollo del evento, "trabajando de forma coordinada para que todo transcurra con normalidad y sin incidentes".

Para ello, se ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad durante los días de concentración, que contará con un despliegue conjunto de medios cercano a las 300 personas, fruto de la colaboración entre las instituciones.

Desde el Ayuntamiento se han incorporado algunas novedades en el dispositivo de este año, como el refuerzo de la seguridad en actos de especial afluencia, entre ellos el desfile de antorchas, que contará con un límite de 600 antorchas y control de accesos a la plaza Mayor mediante seguridad privada, con ampliacioón del control a la calle Gutiérrez Mellado.

Además, se desplegará el máximo número de efectivos de Policía Local, con el apoyo de agentes de Valladolid y Arroyo de la Encomienda.

El operativo se completa con la colaboración de Protección Civil, que se encargará del control de accesos, aparcamientos y cortes de tráfico durante las exhibiciones acrobáticas y el desfile, con la participación de agrupaciones de distintos municipios como Toro, Laguna de Duero y Valladolid. Asimismo, se contará con personal laboral para la retirada de vehículos en caso de incidencias o emergencias dentro del municipio.

En materia sanitaria, el Consistorio colaborará con Cruz Roja para la instalación de un hospital móvil en la zona de acampada. Durante los momentos de mayor afluencia se habilitará un tercer soporte sanitario, que se sumará a los dos puntos fijos previstos.

Además, se instalarán cuatro puntos violetas, tres en Valdegalindo y uno en el casco urbano de Tordesillas, en el Foraño o la plaza Mayor, en función de la franja horaria. También se habilitará el parking invernal al otro lado del río Duero y se instalará un helipuerto portátil.

Con estas medidas se pretende proteger el casco histórico y facilitar la convivencia entre vecinos y participantes, con el control de aforos, ruidos y posibles aglomeraciones en los puntos más sensibles del municipio.

Además, se desplegarán más de 200 efectivos de la Guardia Civil, incluyendo unidades de Tráfico, seguridad ciudadana y el equipo Pegaso, entre otros, y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) realizará una predicción específica para los días de la concentración, con el fin de ofrecer información actualizada a participantes y visitantes.

Dentro del recinto de acampada, Motauros contará también con vigilancia privada, que se sumará al dispositivo general de seguridad.

Igualmente, los quads no tendrán acceso a la zona de acampada ni podrán participar en las actividades programadas, debido a los problemas registrados en ediciones anteriores, y se intensificará el control sobre las motocicletas sin matrícula, ampliando el dispositivo de supervisión en este ámbito.

PROGRAMA Y PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Motauros 2026 ofrecerá un amplio programa que incluye conciertos diarios, con Despistaos como actuación principal el sábado por la noche, excursiones moteras a Nava del Rey y Medina del Campo, exhibiciones acrobáticas, actividades culturales y homenajes, consolidando a la concentración como una de las grandes citas del calendario motero nacional e internacional.

La previsión meteorológica apunta a temperaturas propias de estas fechas, con máximas en torno a los 8 grados y mínimas cercanas a -1, y posibilidad de algunas precipitaciones al inicio de la concentración, que tenderán a remitir en los días siguientes.

Desde la organización se recuerda que Motauros está preparada para desarrollarse con normalidad en un entorno invernal, como es tradición.