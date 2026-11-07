Una motorista herida tras sufrir una caída en el Paseo del Rollo de Salamanca

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia - 112 - Archivo

SALAMANCA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida tras sufrir una caída de moto a la altura del número 13 del Paseo del Rollo, en Salamanca capital, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 09.37 horas, cuando se ha solicitado asistencia sanitaria para la motorista.

El 112 ha trasladado el aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia hasta el lugar.

La mujer ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente ha sido trasladada al Complejo Asistencial Universitario (CAU) de Salamanca.