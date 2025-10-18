Un motorista inconsciente tras sufrir un accidente en Ameyugo (Burgos)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

BURGOS, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido tras haber sufrido un accidente en el kilómetro 66 de la AP-1, a la altura de la localidad burgalesa de Ameyugo, sentido Burgos, según ha informado el centro de emergenicas 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 19.07 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el motorista, que se encontraba inconsciente.

En base a esta información, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, y Emergencias Sanitarias - Sacyl.