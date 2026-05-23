Movilización este domingo contra la supresión de frecuencias y la reducción de servicios ferroviarios en Zamora

ZAMORA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) se suma a la manifestación convocada a las 12.00 horas de este domingo, 24 de mayo, contra la supresión de frecuencias y la reducción de servicios ferroviarios.

UPL respalda la convocatoria al considerar que la presión social en la calle es "necesaria", si bien ha recordado que ya ha realizado diversas acciones en defensa del ferrocarril antes de esta movilización.

La formación considera que la reducción de frecuencias perjudica especialmente a trabajadores, estudiantes, pacientes y vecinos del medio rural que dependen del tren para desplazarse diariamente.

UPL considera "igualmente inaceptable" que una provincia ya "castigada" por la despoblación pierda servicios esenciales, al tiempo que ha explicado que en junio de 2025 presentó una demanda junto a las asociaciones Terra SOStenible, Viriatos Zamora y Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora (AGRYGALZA).

La denuncia, que sigue su curso en los tribunales, se dirige contra el presidente de Renfe, el presidente de Adif, el secretario de Estado de Transportes y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, por "posibles responsabilidades derivadas de decisiones que habrían perjudicado gravemente la prestación del servicio ferroviario".

El juzgado denegó la medida cautelar solicitada, pero tras la presentación de recurso de reforma el procedimiento continúa abierto.

En el ámbito parlamentario, UPL ha impulsado iniciativas en las Cortes, entre ellas una Proposición No de Ley para exigir la recuperación de los trenes suprimidos en Sanabria, que fue aprobada por la Comisión de Movilidad y Transformación Digital.