Muere el conductor de un camión cisterna tras volcar en Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años, conductor de un camión cisterna que transportaba leche, ha perdido la vida después de que volcara el vehículo en el kilómetro 6 de la VA-302, a la altura de la localidad vallisoletana de Aldeamayor de San Martín, según han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 12.01 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del accidente y solicitaba asistencia para el conductor del camión que estaba herido y atrapado en el interior de la cabina.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Posteriormente, la Benemérita ha informado de que el conductor del vehículo, de 42 años, se encontraba fallecido.