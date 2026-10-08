Muere un hombre tras ser arrollado por un tren en El Burgo Ranero (León)

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LEÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida tras haber sido arrollado por un tren en la entrada a la estación de la localidad leonesa de El Burgo Ranero, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 10.41 horas, momento en el que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF ha informado al Centro de Emergencias del arrollamiento de un tren a un varón en la entrada de la mencionada estación.

La sala del 112 ha trasladado el aviso del suceso a la Guardia Civil (COS) de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado personal médico y un helicóptero medicalizado.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón.