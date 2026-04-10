Muere un motorista de unos 40 años tras sufrir un accidente en Cebreros (Ávila

Archivo - Ambulancia. - JCYL - Archivo

ÁVILA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 40 años ha perdido la vida tras haber sufrido un accidente de moto en el kilómetro 3 de la AV-502, a la altura de la localidad abulense de Cebreros, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 16.52 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que alertaban de un accidente de moto en el mencionado punto y solicitaban asistencia para el conductor, que se encontraba inconsciente en el suelo.

El centro de emergencias 112 ha dado trasladado del aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía un helicóptero medicalizado (HEMS), personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Cebreros y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

El personal médico del PAC ha informado en el lugar y se ha procedido a anular el aterrizaje del helicóptero ya que, finalmente, los facultativos solo han podido confirmar el fallecimiento del motorista.