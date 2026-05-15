Muere un motorista tras sufrir una salida de vía en Villarejo del Valle (Ávila)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

ÁVILA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de unos 30 años ha perdido la vida salirse de la vía en el kilómetro 56 de la carretera N-502, en el puerto del Pico, en la localidad abulense de Villarejo del Valle, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 17.40 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varias llamadas que solicitaban asistencia para el conductor de una motocicleta que había quedado inconsciente tras salirse de la vía en el mencionado punto kilométrico.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Ávila y al centro coordinardor de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Mombeltrán y se ha puesto en vuelo un helicóptero sanitario.

Posteriormente, se ha anulado la activación de este helicóptero, tras confirmar el personal de Atención Primaria, en el lugar, el fallecimiento del motorista.