Una muerto y dos heridos tras salirse de la vía un turismo en la A-6 a la altura de Pozuelo del Páramo (León)

POZUELO DEL PÁRAMO (LEÓN), 18 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido y dos han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo cuando circulaba por la autovía A-6, a la altura de Pozuelo del Páramo (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 11.03 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado de un accidente en el kilómetro 284 de la A-6, sentido Madrid, en Pozuelo del Páramo (León).

Los alertantes indicaban que el turismo se había cruzado la vía, dado vueltas de campana y había quedado en la mediana y solicitaban asistencia para sus ocupantes, al menos dos personas, que estaban atrapadas.

El 112 ha dado aviso de este accidente a Guardia Civil, bomberos de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y una UVI móvil.

El personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de una persona y ha atendido y trasladado a dos heridos en UVI móvil y en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de León.