Un muerto tras la salida de la vía y vuelco de un camión que chocó con un tren en Carrascal de Barregas

Gráfico elaborado por el 112 con datos del fallecido en Carrascal de Barregas - @112CYL

CARRASCAL DE BARREGAS (SALAMANCA), 13 (EUROPA PRESS)

Un varón de 54 años ha perdido la vida este lunes tras sufrir un accidente de circulación con el camión que conducía por la A-62 a la altura del término salmantino de Carrascal de Barregas en sentido Portugal, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Este accidente ha ocurrido alrededor de las 03.20 horas cuando se informó al 112 de la salida de vía de un camión que había quedado volcado en medio de la vía férrea a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en Carrascal de Barregas. Posteriormente, un tren de mercancías colisionó con el camión y descarriló. El conductor del camión estaba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había personas heridas.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, al Centro Coordinador de Emergencias, a Adif y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil.

Ya en el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de un varón de 54 años.