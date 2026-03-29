La muestra 'Escenografía de la Pasión de Jesús' abre sus puertas en Valladolid como "atractivo" de la Semana Santa

VALLADOLID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Escenografía de la Pasión de Jesús' ha abierto sus puertas en Valladolid como uno de los "grandes atractivos" de la Semana Santa al estar compuesta por más de un centenar de figuras, que recrean los pasajes principales de la Pasión.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha visitado en la Parroquia de San Lorenzo la 'Escenografía de la Pasión de Jesús' realizada por la familia Trebolle Liz.

Esta cita de la Semana Santa de Valladolid reúne a numerosas familias cada año y representa el testimonio de la Pasión desde la entrada triunfal en Jerusalén hasta la Ascensión a los cielos.

Se trata de un montaje, con más de cien figuras, que ocupa uno de los laterales de la iglesia con una longitud de unos 16 metros y una anchura de 2,50 metros, según ha precisado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

La mayor parte de las piezas, de gran "belleza y expresividad", son obra del escultor español Mayo, por lo que la proporcionalidad, la perspectiva y la profundidad se mantienen como una constante en el conjunto.

Carvajal ha destacado ha destacado que "ha resultado difícil encontrar en España un montaje de similares características dedicado a la Pasión de Jesús" y que "su visita constituye un momento necesario de reflexión en la Semana Santa de Valladolid".

MÁS DE UN CENTENAR DE MINIATURAS

La visita se inicia con la representación de las murallas de Jerusalén, el palacio del rey Herodes y la entrada triunfal de Jesús con las palmas del Domingo de Ramos, tras lo cual el visitante accede al Monte de los Olivos, a la oración de Jesús y a su prendimiento, además de su traslado ante Anás, quien inicia el juicio religioso, y posteriormente ante Caifás para su interrogatorio.

A continuación, se representa el juicio civil ante el gobernador romano Poncio Pilatos junto con la flagelación de Jesús y la coronación de espinas, por lo que se inicia el camino al Monte Calvario, uno de los puntos más llamativos del montaje, mientras que en el trayecto hacia el Gólgota aparecen escenas como la ayuda de Simón de Cirene, la Verónica y la subida al Calvario.

En la colina se sitúa la Crucifixión junto con la escena de Longinos clavando la lanza en el costado de Jesús, además del Descendimiento y la Cruz desnuda, tras lo cual el cuerpo es introducido en el sepulcro y posteriormente se representa este vacío al tercer día junto con la aparición de Jesús a las Santas Mujeres.

Finalmente, la exposición concluye con la representación de Pentecostés con la llegada del Espíritu Santo a los apóstoles, así como la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús y la Ascensión a los cielos.

Esta representación puede visitarse hasta el final de la Semana Santa en horario de mañana de 11.30 a 13.30 horas y por la tarde de 18.30 a 20.45 horas, mientras que varios colegios de Valladolid acuden estos días como actividad extraescolar.