La muestra 'Portugal-España: 50 años de democracia' rinde un "homenaje silencioso" a quienes "creyeron en un país mejor"

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid acoge la exposición 'Portugal-España: 50 años de democracia', una muestra que rinde un "homenaje silencioso" a esa ciudadanía que "creyó en un país mejor y apostó por el diálogo, el consenso y la convivencia".

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, y la subdirectora general de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura, Ana María López, han inaugurado este viernes la primera propuesta de la oferta de actividades en Valladolid dentro de la iniciativa del Gobierno de España 'España en libertad, 50 años'.

En su intervención, Canales ha explicado que esta iniciativa del Ejecutivo central invita a reflexionar sobre lo que significan cinco décadas de democracia, de libertades recuperadas y defendidas día a día "en las que España ha avanzado y se ha transformado de manera profunda".

"Todo lo que hoy disfrutamos surgió del esfuerzo de miles de personas anónimas y también de muchas que pusieron su voz, su talento, su tiempo, y en algunos casos incluso su vida, al servicio de la libertad", ha subrayado el representante gubernamental, al tiempo que ha asegurado que esta muestra !no es solo un recorrido histórico; es un homenaje silencioso a esa ciudadanía que creyó en un país mejor, que apostó por el diálogo, por el consenso y por la convivencia".

Sobre la democracia, el subdelegado ha destacado que "es un bien extremadamente valioso, la obra colectiva más importante que hemos construido como sociedad, pero, como todo lo valioso, es frágil si no se cuida".

"Exige vigilancia, participación, respeto institucional, madurez cívica y compromiso con los valores que la sostienen" y que igualmente "exige memoria para no repetir errores, reconocimiento de la pluralidad, entender la diversidad como una fortaleza y la valentía necesaria para defenderla cuando se ve cuestionada".

PROGRAMACIÓN

La programación de 'España en libertad, 50 años' en Valladolid incluye propuestas para todas las edades y en todas las actividades la entrada es libre hasta completar el aforo.

Comienza este viernes, con la exposición 'Portugal y España. 50 años de democracia', en el Archivo de la Real Chancillería, que refleja los procesos de transición democrática en ambos países.

En la presentación han participado también el director del Centro Nacional de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, Severiano Hernández, y la directora del Archivo estatal que acoge la muestra en Valladolid, Cristina Emperador.

La exposición permanecerá abierta desde hoy, 14 de noviembre, hasta el 7 de diciembre, en horario de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20 horas. Los lunes cierra.

El ciclo de cine 'España, 50 años en democracia' reúne cinco películas y todas ellas se proyectan en los Cines Casablanca a las cinco de la tarde.

En concreto, el 17 y 19 de noviembre ('El silencio de otros'), el 20 y 21 de noviembre ('El maestro que prometió el mar'), el 24 y 26 de noviembre ('Las buenas compañías'), el 27 y 28 de noviembre ('El 47') y el 1 y 3 de diciembre 'Corsarios'.

'PERIODISMO Y DEMOCRACIA'

Los encuentros 'Periodismo y democracia' se han planteado como una oferta para estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras, que acoge el grado de Periodismo, de la Universidad de Valladolid, para que puedan entrar en contacto con la realidad que vivieron los que como periodistas desarrollaron su trabajo en los años de la Transición o lo dedicaron a documentar este periodo.

El 19 de noviembre podrán conocer la experiencia de los periodistas Pura de Francisco, Luis Miguel de Dios, Gonzalo Rodríguez y José Miguel Ortega, que desarrollaron su carrera en Castilla y León, y el 20 de noviembre será el turno para la perspectiva de otros territorios con el testimonio de Montserrat Armengou y de Jesús Duva.

Por último, ya el día 2 de diciembre, a las cinco de la tarde la compañía de teatro 'La Baldufa', Premio Nacional de Bellas Artes a la Infancia y la Juventud 2023, propone la obra 'Fantasmas de guerra', dirigida a un público de 8 a 12 años.

Será en el Centro Cultural Miguel Delibes y la entrada es gratuita, aunque quienes quieran asistir deben enviar una solicitud de invitación al correo delegado_gobierno.castillayleon@correo.gob.es