Una mujer herida tras salirse de la vía y dar vueltas de campana un turismo en Cardeñajimeno (Burgos)

CARDEÑAJIMENO (BURGOS), 1 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 60 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras salirse de la vía un turismo y dar varias vueltas de campana en el término municipal de Cardeñajimeno (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 14.10 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado del accidente de un turismo en el kilómetro 104 de la N-120, en Cardeñajimeno (Burgos), donde los alertantes indicaban que un vehículo había sufrido una salida de la vía y dado vueltas de campana. También comunicaban que había atrapados en el interior y que el vehículo estaba en la mediana.

La sala de operaciones del 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil, a los Bomberos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una unidad medicalizada de emergencias (UME), al equipo médico del Punto de Atención Continuada de Burgos y una ambulancia soporte vital básico (SVB).

En el lugar, han actuado los bomberos de Burgos y el personal de Sacyl ha atendido a una mujer de 60 años a la que se ha trasladado posteriormente en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.