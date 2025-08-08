Una mujer muerta y tres heridos en un choque entre un camión, una furgoneta y dos coches en Zamora

Archivo - Imagen de una unidad medicalizada de emergencias. - JCYL - Archivo

ZAMORA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este viernes y otras tres personas han resultado heridas en una colisión múltiple entre un camión, una furgoneta y dos vehículos en Zamora.

Los hechos se han producido sobre las 19.34 horas en el punto kilométrico 471 de la N-122, en sentido Portugal, según ha informado el 112.

A su llegada, los servicios de emergencias sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima. Por su parte, las tres personas heridas han sido evacuadas al hospital.