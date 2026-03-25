La mujer trans agredida en La Bañeza (León) sufre una fractura de mandíbula que requiere intervención quirúrgica

Cartel de la concentración que tendrá lugar en Zamora este sábado para condenar la agresión sufrida por una mujer trans el pasado fin de semana en La Bañeza (León). - COLECTIVO KUZA

LEÓN, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La mujer trans agredida el pasado fin de semana en La Bañeza (León) ha tenido que ser nuevamente trasladada e ingresada en el hospital, donde los equipos médicos han confirmado una fractura de mandíbula que requiere intervención quirúrgica.

Así lo ha manifestado la organización de Miss Trans España, que ha expresado su "profunda preocupación" por el estado de la víctima, su compañera Bianca, Miss Trans Zamora. "Este hecho no solo evidencia la extrema violencia que sufrió, sino también la crudeza de una realidad que sigue afectando a las personas trans en nuestra sociedad", ha agregado.

En una publicación efectuada en redes sociales la organización de Miss Trans España ha condenado "de manera rotunda y absoluta" esta agresión, "motivada por el odio y la intolerancia". "Mostramos todo nuestro apoyo, cariño y acompañamiento a Bianca y a su familia en estos momentos tan duros", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha exigido justicia y que los responsables sean identificados y respondan ante la ley "con todo el peso que corresponda", ya que no se puede ni se debe "normalizar el odio". "No podemos permitir que ser quien eres suponga un riesgo para tu vida", ha apostillado. Además, ha querido alzar la voz por la mujer agredida: "Ni una agresión más. Ni un paso atrás en derechos y dignidad".

De esta forma, la organización de Miss Trans se suma a la convocatoria de la Federación Plataforma Trans y ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a la manifestación convocada el próximo día 28 de marzo a las 18.00 horas en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid.

A este acto se suma el convocado en Zamora por el colectivo KuZa en la Plaza de la Constitución el próximo día 28 a las 12.00 horas y el que tendrá lugar en León este viernes a las 18.00 horas frente al Museo Casa Botines Gaudí, convocado por la Asociación AWEN LGTBI+.