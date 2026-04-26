Una mujer trasladada al hospital por inhalación de humo tras un incendio en Ponferrada (León)

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PONFERRADA (LEÓN), 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ua mujer adulta, de la que no se disponen de más datos, ha sido trasladada al hospital tras resultar afectada por inhalación de humo tras un incendio ocurrido en el número 4 de la avenida de la Libertad en Ponferrada (León), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 23.57 horas del sábado 25 de abril, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 recibió una llamada que avisaba de la presencia de una humareda en la citada dirección sin que pudiesen precisar el origen ni lo ocurrido.

El 1-1-2 avisó a los Bomberos y la Policía Municipal de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente los bomberos solicitaron asistencia para una persona afectada por inhalación de humo, por lo que el 1-1-2 se lo comunicó a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil.

Finalmente, el equipo médico en el lugar atendió a una mujer adulta, a quien trasladó más tarde al hospital de Ponferrada.