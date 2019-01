Muñoz Machado confía en un mayor apoyo del Gobierno para superar las adversidades económicas

Publicado 21/01/2019 18:03:49 CET

SALAMANCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Academia de la Lengua (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha señalado que sus contactos con el Gobierno le han hecho ver que son "sensibles" a las demandas que les ha hecho llegar y que espera que "eso se traduzca en apoyos efectivos, en forma de protocolos o de mayores aportaciones desde los Presupuestos Generales del Estado".

A este respecto, Muñoz Machado ha apuntado que uno de los principales objetivos al frente de la academia está el de "mantener" a la RAE como "una institución prestigiosa y con proyección en todo el mundo", además de "progresar en la unidad del español y mantenerla" y afrontar los "problemas de carácter económico".

Sobre esto último, durante su visita a la Universidad de Salamanca (USAL), ha reseñado el encuentro ya mantenido con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y ha anunciado otra reunión prevista con el máximo responsable del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Ante ambos hará hincapié en los "coyunturales" problemas económicos, a los que será "fácil" hacer frente "gracias al prestigio y la buena posición que tiene la academia". "Es la institución cultural más importante que tiene España, la más querida en el mundo y muy respetada", ha apostillado.

"La verdad es que es una queja lo que voy a ir formulando, que una institución tan importante como la academia tenga que estar hablando de dinero cuando tenía que estar bastante reconfortada desde ese punto de vista, dada su proyección universal", ha continuado.

En respuesta a otros asuntos, Muñoz Machado ha respondido a la consulta sobre el lenguaje inclusivo y al informe solicitado desde el Gobierno. Sobre ello, ha indicado que el pleno de la RAE empezará a discutir este asunto el 7 de febrero y que, cuando terminen las "deliberaciones", la organización hará llegar sus conclusiones al Ejecutivo.

En cuanto a su apreciación personal, el director de los académicos ha apuntado que el español es un lenguaje "inclusivo", pues más allá de su "aparente masculinidad" por las terminaciones en masculino son estas las que muchas veces "incluyen también el femenino".

No obstante, en petición a un lenguaje más inclusivo, ha señalado que la RAE "no puede imponer la manera de hablar por decreto y que "la academia no está cerrada a esas aperturas cuando sean razonables, no lesionen el idioma, y mantengan su belleza y, sobre todo, su economía".

A este último respecto, en su visita a la Universidad de Salamanca, el director ha abogado por no tener que decir "muchas cosas" en un idioma para hacer frente a un solo concepto o explicar una sola idea.