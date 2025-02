Muñoz (PP) asegura que Puente se "ríe" de los vallisoletanos con su "egocéntrico" proyecto de reforma de la estación

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general de Educación y Salud del Partido Popular y presidenta del PP de León, Ester Muñoz, ha criticado el proyecto de remodelación de la Estación Campo grande de Valladolid, un plan "egocéntrico y personal" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que hace un "feo" a Castilla y León y "se ríe de la gente" al no acometer el soterramiento que "prometió ante notario".

"No tenemos gobierno, no tenemos presupuestos, no llegan inversiones y cuando llegan además es para hacerlas en contra de lo que quieren los ciudadanos", ha lamentado la 'popular' en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión de la Junta Directiva Provincial del partido en Valladolid, donde ha estado acompañada por el presidente provincial, Conrado Íscar, y el secretario regional, Francisco Vázquez.

En relación con este asunto, Muñoz ha criticado que Castilla y León sea una de las comunidades con "menor inversión" en infraestructuras y con un "déficit" desde hace muchos años.

Por ello, ve "lógico" que los propios vallisoletanos le hayan dicho que "no" a Puente, que "no les gusta este proyecto y que quieren que se comprometa a lo que él mismo firmó ante un notario, que es el soterramiento".

La vicesecretaria general de Educación y Salud del Partido Popular y presidenta del PP de León también se ha referido a la "promesa" del soterramiento en la localidad leonesa de San Andrés del Rabanero, que "tampoco se ha hecho".

Asimismo, ha asegurado que si el ministro "no es una persona muy querida" se debe precisamente por estas actitudes que tiene, razón por la que ha hecho énfasis en que el PP tiene que "suplir" la "ausencia" de un gobierno que "debe muchas infraestructuras" a Castilla y León.