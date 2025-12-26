La muralla de Salamanca sufre un desprendimiento de 15 metros durante la madrugada

Imagen de parte de la muralla de Salamanca. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La muralla de Salamanca ha sufrido un desprendimiento de unos 15 metros durante la madrugada del jueves al viernes 26 a la altura de la calle Rector Esperabé.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca recibieron una llamada sobre las 5.30 horas que alertaba sobre un derrumbe en una zona que no es visible desde la vía pero que se encuentra adosada a un edificio de viviendas, por lo que ha dañado algunas zonas comunes en un pasillo y ha provocado algunas grietas en la habitación de una de las viviendas.

Sin embargo, no ha habido que lamentar ningún daño personal, como han asegurado desde el servicio de Comunicación del Ayuntamiento salmantino a Europa Press.

Los bomberos han trabajado en la zona para sanearla y esta mañana ya han realizado una inspección visual los técnicos de urbanismo y patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Tras la primera inspección, se ha remitido toda la documentación al Ministerio de Hacienda, que es el titular de la muralla, como han indicado desde el consistorio salmantino.

El departamento de Comunicación del equipo de Gobierno municipal ha subrayado, además, que esta zona que se ha desprendido esta madrugada ya fue restaurada en 2018, después de que sufriera un derrumbe en el año 2016,