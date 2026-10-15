El Musac ofrece este sábado un paseo dialogado por la exposición de Carlos León de la mano de Fernando Castro

Archivo - Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), en la capital leonesa. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac) ofrecerá este sábado a las 12.00 horas un paseo dialogado por la exposición 'Carlos León. Lugar del elogio', de la mano de su comisario, Fernando Castro, que acompañará al público asistente a descubrir las claves de la muestra del pintor segoviano en su último fin de semana de exhibición en el centro museístico.

La muestra propone un recorrido por medio centenar de las obras más significativas realizadas por el artista en las últimas décadas, desde sus cautivadores jardines hasta sus últimas piezas, creadas específicamente para esta exposición.

'Lugar del elogio' permite al visitante acceder al imaginario de un artista maduro y plenamente consciente de las tradiciones y referencias que han influido en su trabajo, como la abstracción gestual; la reflexión sobre el soporte y la superficie pictórica; la antigua tradición dionisíaca o la pasión barroca, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

El paseo dialogado está incluido en el precio de la entrada al Museo y se adentra en el universo de Carlos León, que ha desarrollado desde los años setenta una trayectoria marcada por una intensa exploración de las posibilidades expresivas de la pintura. Su obra surge en sus inicios en relación a la herencia pictórica del informalismo y el expresionismo abstracto, aunque su aproximación al gesto pictórico se desarrolla desde una perspectiva propia, caracterizada por una atención sostenida al ritmo del trazo, al color y a la construcción de la superficie, en un registro contenido y reflexivo.

FERNANDO CASTRO

Fernando Castro Flórez es profesor Titular de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito en suplementos culturales de periódicos como El País, Diario 16, El Independiente, El Sol o El Mundo. Desde hace 27 años desempeña la labor de crítico de arte en ABC Cultural y colabora regularmente en publicaciones como Revista de Occidente o Descubrir el arte.

Ha sido miembro del comité asesor del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y comisario de exposiciones de artistas como Miró, Picasso, Dalí, Cragg, David Nash, Nacho Criado, Warhol, Francis Bacon, Imi Knoebel, Julian Opie, Fernando Sinaga, Anselm Kiefer, Miquel Navarro o Bernardí Roig.

Asimismo, ha escrito libros como 'Elogio de la pereza. Notas para una estética del cansancio' (1992), 'El texto íntimo. Kafka, Rilke, Pessoa' (1993), 'Escaramuzas. El arte en el tiempo de la demolición' (2003), 'Contra el bienalismo' (2012), 'Mierda y catástrofe. Síndromes culturales del arte contemporáneo' (2014), 'Estética a golpe de like' (2016), 'Estética de la crueldad' (2019), 'Filosofía tuitera y estética columnista' (2019), 'Cuidado y peligro de sí' (2021) o 'Sin escapatoria en el planeta de los simios' (2023). Además, es autor de monografías de artistas como Juan Hidalgo, Martín Chirino, Juan Gopar, Concha Jerez o Carlos León.

CARLOS LEÓN

El artista Carlos León nació en Ceuta en 1948 y se trasladó con su familia a Segovia a los tres años, ciudad en la que actualmente vive y trabaja. Entregado a la práctica artística desde 1968, se ha mantenido activo, sin interrupción, hasta nuestros días y ha realizado exposiciones en algunas de las galerías, los centros de arte y los museos más relevantes del país.

A lo largo de su trayectoria ha cosechado importantes distinciones y premios, como una beca de la Fundación Juan March para permanecer un año en París, donde residió buena parte de la década de los setenta, y otra del Comité Conjunto Hispano- Norteamericano para instalarse en Nueva York en 1986, ciudad a la que regresó en 1995 para vivir en ella otros siete años.

Entre los galardones obtenidos se encuentran el premio en la categoría de artista de la Fundación Arte y Mecenazgo, el de Cultura de la Comunidad de Madrid y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura. Su trabajo está presente en los museos y colecciones nacionales más destacados.