Musac se suma a la Noche de los Museos el 16 de mayo con apertura hasta medianoche, conciertos y visitas guiadas

Archivo - El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León se sumará a la celebración de la Noche de los Museos el próximo día 16 de mayo. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (Musac), con sede en la capital leonesa, se sumará a la celebración de la Noche de los Museos el próximo sábado 16 de mayo con horario de apertura hasta la medianoche, música en directo y visitas guiadas nocturnas gratuitas.

En el último fin de semana de exhibición de la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' la entrada al Museo será gratuita, que coincidirá con la celebración de la Noche de los Museos. Así, el 16 de mayo a partir de las 20.00 horas tendrá lugar un concierto de jazz afrocubano a cargo de Jorge Vistel Trío Cimarrón y desde las 22.00 horas el DJ JoseNoise ofrecerá una sesión centrada en la creación musical de Yoko Ono.

El lema del Día Internacional de los Museos 2026, 'Museos uniendo un mundo dividido', encuentra una resonancia especialmente significativa en la exposición 'Yoko Ono. Insound and Instructure' del Musac. La práctica artística de Yoko Ono ha estado históricamente vinculada a un activismo por la paz que trasciende fronteras culturales, sociales y geopolíticas, al proponer acciones sencillas pero profundamente transformadoras basadas en la participación y la empatía.

En este contexto, el Musac se suma un año más a la celebración de la Noche de los Museos con entrada gratuita los días 16 y 17 de mayo, apertura extraordinaria hasta la medianoche del sábado, música en directo y recorridos guiados a la exposición de Yoko Ono, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Musac.

La celebración comenzará el sábado día 16 con apertura hasta la medianoche y visitas guiadas gratuitas a las 19.00, 20.00, 21.00 y 23.00 horas, para las que es necesario inscribirse en la web del Museo a partir del día 11 de mayo.

JORGE VISTEL

A partir de las 20.00 horas el reconocido trompetista cubano Jorge Vistel, una de las voces más personales del jazz afrocubano contemporáneo en Europa, presentará su proyecto Trío Cimarrón. Radicado en París y con una sólida trayectoria internacional, Jorge Vistel ha desarrollado un lenguaje propio que combina la tradición del jazz con las raíces profundas de la música cubana, mediante nuevas sonoridades desde la improvisación y la interacción colectiva.

El Trío Cimarrón es un formato íntimo y expresivo que permite al artista profundizar en su universo musical, donde conviven la libertad del jazz moderno, la riqueza rítmica del Caribe y una fuerte carga emocional. El repertorio incluye composiciones originales de Vistel, como Cimarrón y Ossain, junto a nuevas piezas que reflejan su evolución artística.

Además, el concierto incorporará reinterpretaciones de canciones emblemáticas del repertorio cubano y latinoamericano como 'Quizás, quizás, quizás' y 'Tres palabras', llevadas a un lenguaje contemporáneo desde la improvisación y la sensibilidad del trío.

JOSENOISE

A partir de las 22.00 horas el DJ leonés JoseNoise, uno de los más importantes representantes de la electrónica experimental y el arte sonoro a nivel local, presentará una sesión preparada especialmente en relación a la exposición 'Insound and Instructure'. En ella hará un recorrido por la música de Yoko Ono a través de una selección de los materiales sonoros publicados por la artista a lo largo de su carrera.

La celebración continuará el domingo, en la jornada de clausura de la muestra 'Yoko Ono. Insound and Instructure', con visitas guiadas a la muestra a las 11.30, 12.30 y 18.00 horas, para las que es imprescindible inscribirse a partir del 11 de mayo en la web del Musac.