El Museo Casa Botines Gaudí de León celebra este jueves el Día de San Jorge con diferentes acciones culturales

Archivo - Imagen de la celebración de San Jorge en anteriores ediciones en el Museo Casa Botines Gaudí de León. - MUSEO CASA BOTINES GAUDÍ - Archivo

LEÓN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa Botines Gaudí de León celebrará este jueves el Día de San Jorge con diferentes acciones culturales dirigidas a todos los públicos y el pregón a cargo del periodista Luis del Olmo.

A las 12.00 horas en la fachada de Casa Botines, bajo la escultura de San Jorge y el dragón, tendrá lugar el pregón Floralia a cargo del periodista Luis del Olmo y a continuación comenzará la lectura colectiva de la Leyenda de San Jorge.

Además, habrá un puesto de venta de libros y rosas con un cinco por ciento de descuento de todos los ejemplares de Casa Botines Store y con ediciones descatalogadas a precios reducidos en la Plaza de San Marcelo durante todo el día.

También sonará 'La Primavera' de Vivaldi en el carillón y la bandera de San Jorge ondeará sobre el edificio, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Museo Casa Botines Gaudí.

Para el público infantil el viernes día 24 de abril se ha organizado el taller 'Cuentos y dragones en Casa Botines' en horario de 10.00 a 14.00 horas. Las inscripciones al taller ya están disponibles en la taquilla y en la web del Museo.