Museo Casa Cervantes inicia su programación de marzo con el ciclo 'Paisajes imaginados'

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, inicia la programación cultural de marzo con la organización del ciclo 'Paisajes imaginados. Leyendas, cuentos y mitos' dirigido por cuatro profesores de tres universidades.

Un espacio de reflexión interdisciplinaria que debatirá en torno a los paisajes construidos por la imaginación colectiva a través de las leyendas, los cuentos y los mitos como fuentes de saberes patrimoniales y valores simbólicos, señala el centro a través de un comunicado.

El ciclo ha sido coordinado por el Museo Casa de Cervantes y la Universidad de Valladolid, con la colaboración de IMANA y la Red Internacional de Universidades Lectoras y comenzará el miércoles 4 de marzo con la ponencia 'Entre el mito y la leyenda. La memoria compartida en la narrativa de Moisés Pascual Pozas', impartida por José Ramón González García.

El miércoles 11 de marzo será el turno de Marta Veiga con la ponencia 'Harry Potter y la verdad rev/belada. De cómo una narrativa regada por las fuentes de la tradición fascina en la cibercultura'. El miércoles 18 de marzo, es el turno de Natalia León Álvarez y su conferencia 'Mitos, leyendas y motivos folclóricos en la narrativa leonesa contemporánea'.

El ciclo se cerrará el miércoles 25 de marzo con Jesús María Nieto y 'Algo tendrá el agua. Mitos y leyendas sobre las fuentes en un paisaje sagrado'. Todas las conferencias tendrán lugar a las 19.30 horas en la biblioteca histórica del museo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Por otra parte, la performance 'Un cuerpo es una ciudad¡, por Celia BSoul Celia Bsoul llega a la Casa de Cervantes con una innovadora propuesta: 'Un cuerpo es una ciudad'. "Este es un viaje escénico en torno al imaginario de la intimidad y la violencia, donde se incorpora tanto poesía, como música, y una coreografía gestual", añade la información. La performance se enmarca dentro del proyecto MusaE. Música en los Museos Estatales y se llevará a cabo el jueves 5 de marzo a las 20.00 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo desde una hora antes del inicio.

Por último, la actriz y directora de escena Ruth Rivera y la guitarrista María Elena Peña interpretarán la lectura dramatizada de uno de los poemas más desafiantes de todo el siglo XX: 'La tierra baldía' de T.S. Eliot, el sábado 14 de marzo a las 20.00 horas.

La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo desde una hora antes del inicio.