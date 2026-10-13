El Museo de la Casa Lis de Salamanca acoge el próximo sábado una velada que conecta la música swing y el Art Decó - CASA LIS

SALAMANCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Art Nouveau y Art Déco - Casa Lis de Salamanca acogerá el próximo sábado 17 de octubre, a las 21.00 horas, una velada cultural y festiva que conectará dos de las manifestaciones más representativas de las décadas de 1920 a 1940, el estilo Art Decó y la música swing.

La actividad, organizada por la Asociación de Amigos del Museo Casa Lis, en colaboración con la asociación local Swingpática Salamanca, ofrecerá una demostración y baile social abierto a los asistentes. El acceso a esta actividad es libre y gratuito hasta completar aforo, si bien los Amigos del Museo que se acrediten tendrán prioridad hasta cinco minutos antes del comienzo.

Tras la Primera Guerra Mundial, ciudades cosmopolitas como Nueva York, Chicago o París experimentaron intensas transformaciones sociales y estéticas. Mientras el Art Decó rediseñaba el entorno urbano aportando elegancia y modernidad, los ritmos del swing se adueñaban de los locales de la época en barrios emblemáticos como Harlem, tal y como recuerdan desde la Casa Lis en un comunicado recogido por Europa Press.

Allí, el baile se consolidó como un canal de expresión libre e integrador, capaz de unir a personas sin distinción de origen social o color de piel. Ambos movimientos compartieron un espíritu de liberación social y vanguardia urbana que esta actividad busca revivir.

Para ello, el patio central del Museo Casa Lis se transformará en una pista de baile durante esta velada que estará amenizada por la actuación en directo del grupo No Smokin' quartet. A lo largo de la sesión, los miembros de la asociación Swingpática Salamanca realizarán una demostración de baile en directo y guiarán a quienes deseen aprender los pasos básicos del Lindy Hop y otros estilos afines para disfrutar del baile en un ambiente inclusivo e intergeneracional.