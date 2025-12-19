El Museo Nacional de Escultura de Valladolid incorpora a su colección 'La Virgen aprendiendo a leer' de Luisa Roldán

La Virgen aprendiendo a leer, de Luisa Roldán - MINISTERIO DE CULTURA

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Escultura, ubicado en Valladolid, acoge el conjunto escultórico 'La Virgen aprendiendo a leer', de la artista Luisa Roldán, tras su adquisición por parte del Ministerio de Cultura por un importe de 275.000 euros.

El departamento dirigido por Ernest Urtasun ha informado este viernes, en un comunicado recogido por Europa Press, de la compra de este conjunto y el grupo 'Descanso en la huida a Egipto', por la misma cantidad ambos con cargo a los presupuestos de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Ambas obras pertenecen a una serie que Roldán realizó cuando se asentó en Madrid, antes de su nombramiento como escultora de cámara al servicio de los monarcas Carlos II y Felipe V, un periodo que significó un cambio "sustancial" en su propuesta en lo referente a los materiales, dejó la madera por el barro cocido y policromado, y los formatos, que pasaron a ser grupos de pequeño tamaño, modelado minucioso y policromía detallada. Estos grupos, que definía como 'alhajas de escultura', servían para decorar las estancias y galerías palaciegas.

Así, 'La Virgen aprendiendo a leer' es un grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado que se asienta sobre una peana de madera pintada de negro con molduras y hojas de acanto talladas y doradas que decoran sus esquinas a modo de patas. En el centro de la composición, Santa Ana, sentada en un gran sillón con una corona real, sostiene el libro de los Proverbios en su regazo que la Virgen niña lee sentada a su lado.

La obra llega ahora al Museo Nacional de Escultura, que refuerza así la presencia de la artista sevillana en sus colecciones, considerada en la actualidad como una de las máximas figuras de la escultura barroca, y cuya representación en el museo se ha visto incrementada notablemente en los últimos años.

Precisamente, Luisa Roldán es una de las principales artistas del museo, junto a Alonso Berruguete, Juan de Juni y Gregorio Fernández. Desde 2017, se han incorporado a las colecciones del museo sus obras 'Virgen de Atocha', 'Cabalgata de los Reyes Magos' (un conjunto de 19 piezas), 'Virgen con el Niño y San Juanito', 'Virgen con el Niño', 'El niño Jesús, San José, La Virgen María y un paje' (cuatro figuras que forman parte del mismo Nacimiento que la cabalgata de los Reyes Magos) y 'Éxtasis de la Magdalena' (adquirida en 2024), que pudieron verse en la exposición 'Luisa Roldán. Escultora real' que se clausuró en marzo y que visitaron cerca de 40.000 personas.

Por otro lado, el grupo 'Descanso en la huida a Egipto', en barro cocido y policromado que representa el descanso de la Sagrada Familia durante la huida a Egipto, está destinado al Museo Nacional del Prado.

Al igual que el grupo anterior, cuenta con una peana diferente a lo habitual en la producción madrileña de Luisa Roldán, con elementos vegetales tallados y dorados, al gusto napolitano.

Será la primera obra de la artista en ingresar en las colecciones del Museo Nacional del Prado, lo que permitirá enriquecer su colección de escultura barroca de este género devocional, así como ofrecer un panorama más completo sobre la situación de las artes plásticas y la interacción entre disciplinas en España a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.