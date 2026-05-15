El Museo Numantino de Soria se acerca al público familiar con motivo del Día Internacional de los Museos

La delegada de la Junta, Yolanda de Gregorio - EUROPA PRESS

SORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Numantino de Soria se suma a las celebraciones con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora a nivel mundial este lunes, día 18 de mayo, a iniciativa del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

El lema elegido para este año es 'Museos uniendo un mundo dividido', y en el caso del centro soriano se pretende acercar su exposición al público familiar.

Esta celebración internacional define a los museos como espacios de encuentro, diálogo y cohesión social, capaces de tender puentes entre generaciones, culturas y sensibilidades diversas.

Con ocasión de esta cita, el Museo Numantino, gestionado por la Junta de Castilla y León, ha diseñado una actividad familiar que sitúa la creatividad infantil en su centro.

La delegada territorial, Yolanda de Gregorio, junto con la directora del Museo Numantino, Marian Arlegui, y la jefa del Servicio Territorial de Cultura, Marta Fernández, ha presentado este viernes la exposición 'Crea Museo', iniciativa que reúne una selección de dibujos realizados por niños de distintos centros escolares de Soria que han participado durante las últimas semanas en las actividades educativas organizadas por el Museo.

VISIÓN INFANTIL DEL MUSEO

A partir de su experiencia en las salas y de aquello que el museo les ha sugerido o enseñado, los participantes han reflejado en sus pinturas su propia visión de lo que representa un museo, dando lugar a un conjunto excepcional marcado por la diversidad de miradas, ideas y formas de expresión.

En el conjunto de actividades programadas por el Museo Numantino, para estudiantes de entre cino y doce años, han participado 189 alumnos.

El objetivo de esta actividad es convertir el Numantino en un espacio compartido, fomentar la participación familiar y ofrecer una mirada diversa sobre el patrimonio cultural.

Lejos de plantearse como una actividad competitiva, 'Crea Museo' pretende estimular la expresión artística y la creatividad en la infancia, reconociendo cada dibujo como una aportación única.