El Museo de los Pueblos Leoneses acercó la cultura tradicional a más de 3.100 escolares de 70 colegios en 2025

El Museo de los Pueblos Leoneses acercó la cultura autóctona a 3.115 alumnos procedentes de 70 centros escolares durante 2025. - ILC

LEÓN, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Museo de los Pueblos Leoneses ha conseguido que 3.115 alumnos procedentes de 70 centros escolares de la provincia hayan podido familiarizarse con la cultura autóctona de un modo gratuito, ameno y divulgativo durante 2025.

En total se desarrollaron durante la anterior anualidad más de 20 tipos de talleres didácticos sobre pendones, ramos, arquitectura, juegos populares o el lenguaje de las campanas que fueron apoyados por el programa de ayudas al desplazamiento al Museo, una infraestructura dependiente del Instituto Leonés de Cultura (ILC) de la Diputación Provincial.

Los niños y niñas se desplazaron desde localidades como Villablino, Ponferrada, Tabuyo del Monte, Villaquejida o la capital leonesa. Además, la modificación de la tasa por visitas y el hecho de haberse firmado acuerdos con entidades como el Imserso han conseguido que en los últimos años el Museo de los Pueblos haya incrementado notablemente el número de personas que lo visitan, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Una vez superado el "bache" de la pandemia, y si se comparan los datos con respecto a los registrados hace dos mandatos, este centro etnográfico recibió un 34,95 por ciento más de visitantes: 14.051 en 2025 frente a los 10.412 que traspasaron sus puertas en 2018. "Los museos tienen como objetivo esencial la exhibición y la difusión del patrimonio. No se trata de que sean rentables, sino de que la gente los conozca y los visite. La cultura no es rentable, sino necesaria", ha destacado el director del Museo, Lucas Morán.

Asimismo, se ha referido a la intensa labor llevada a cabo desde su llegada al centro, en el año 2021, en lo que respecta a la difusión, popularización y apertura del mismo de cara a toda la sociedad. En este sentido, ha habido un aumento exponencial en la programación de actividades gratuitas como congresos, seminarios, reuniones, presentaciones de libros, exposiciones temporales, visitas para grupos especiales, conciertos de música, teatro, talleres especiales de artesanos, entregas de premios o grabaciones de programas de televisión.

VISITAS EN 2026

Al mismo tiempo, ha apuntado que actualmente el Museo ha recibido a 1.200 personas más que el año pasado en este periodo y en lo que va de 2026 ya han pasado por las instalaciones 1.500 escolares.

El Museo de los Pueblos Leoneses ofrece entrada reducida (tres euros) a los grupos de ocho o más miembros, a los poseedores del carné joven europeo, a los mayores de 65 años, a las personas en situación legal de desempleo, a los miembros de familia numerosa acreditada y a los peregrinos con credencial y resulta totalmente gratuito para los menores de 18 años, personas con discapacidad y miembros de diferentes asociaciones y colectivos, así como para personal docente en activo, donantes de piezas o sus familiares y guías de turismo.

Además, la entrada es libre los domingos y el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. El museo también recibe de modo gratuito a personas de colectivos y entidades solidarias y humanitarias.

INICIATIVAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS

Desde el período 2019-2023 el Museo de los Pueblos ha experimentado cambios sustanciales encaminados a una mayor difusión y conocimiento general en la sociedad, con iniciativas continuadas como el propio cambio de nombre; la edición de sucesivas carpetas didácticas pensadas para divulgar aspectos fundamentales de la personalidad leonesa; la mejora del hall de entrada o las unidades didácticas diseñadas para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria en torno a diferentes temas de la cultura autóctona.

A estas medidas se suman otras, anteriormente desarrolladas, como la implantación de audioguías del museo en tres idiomas, la edición de la colección editorial 'La Piedra Llar' o las actividades de difusión a través de Internet; el Archivo Audiovisual del Patrimonio Lingüístico de la Provincia de León o los Tutoriales de Cultura Tradicional.