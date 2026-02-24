Archivo - El Museo de los Pueblos revela la influencia leonesa en Lugo con la exposición 'Los maragatos de la puerta de San Pedro' - DIPUTACIÓN DE LEÓN - Archivo

LEÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de los Pueblos ubicado en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas revela la influencia leonesa en Lugo con la exposición 'Los maragatos de la puerta de San Pedro', que se podrá visitar hasta el 10 de marzo.

El centro museístico, que depende del ILC de la Diputación Provincial, acoge esta exposición en torno a una familia maragata de comerciantes asentada en la ciudad de Lugo desde finales del siglo XIX --junto a una de las puertas de su muralla romana-- y que acabaron por convertirse en una saga enormemente popular en esa capital.

El presidente del Colectivo Egeria y responsable del proyecto, Julio Giz, ha destacado que esta exhibición cuenta la realidad histórica "de unas gentes, los maragatos, que, por necesidad y vocación, se dedicaron a una especial trashumancia entre la costa gallega y Madrid, transportando todo tipo de mercaderías en un tiempo de muy difícil conexión".

Cuando el ferrocarril rompió aquella tradición, muchos acabaron por asentarse en los lugares que mejor conocían para dedicarse al comercio de productos básicos y pusieron, al menos en lo que a Galicia se refiere, las bases del moderno comercio.