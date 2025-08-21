El Museo de la Siderurgia de CyL ofrecerá visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas de Sabero este domingo

Imagen de la visita teatralizada a la Ferrería de San Blas de Sabero - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y Minería de Castilla y León, ubicado en el municipio de Sabero (León), ofrecerá visitas teatralizadas a la Ferrería de San Blas de Sabero este domingo, día 24, para conocer la historia de una manera "divertida y amena".

Con estas visitas teatralizadas al MSM en una atmosfera "tan especial" como la "nave neogótica" de la Ferrería de San Blas, los visitantes descubrirán de la mano de los actores Manuel Ferrero y Pablo Parra a los personajes que recorrieron y trabajaron en este taller de forja y laminación.

Se trata así de "una oportunidad divertida y especial para empaparse de historia y cultura con las historias contadas de una forma amena y con un toque de humor por unos personajes que serán capaces de trasladarnos a otra época", según ha asegurado el MSM en un comunicado recogido por Europa Press.

Así, la actividad tendrá dos pases, a las 13.00 horas y a las 17.00 horas, con un precio de seis euros por persona y una duración aproximada de una hora, además de que es necesaria la inscripción previa en el museo ya que cuenta con aforo limitado.