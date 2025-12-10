Música, magia y belenes centran las 40 actividades del programa de Navidad que llegará a 25 localidades de Palencia

PALENCIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Música, magia, una ruta de belenes y concursos centran las 40 actividades de la programación cultural de Navidad de la Diputación de Palencia, que comenzará este jueves, 11 de diciembre, y llegará a 25 localidades de la provincia.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, ha presentado esta miércoles, 10 de diciembre, en el Salón de Actos del Palacio Provincial y rodeada de niños, la variada programación cultural para las próximas fiestas, acompañada por la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y la diputada de Acción Cultural, Patricia Pérez.

El Concierto de Navidad, Vive la Magia, actuaciones musicales en el balcón navideño, el Buzón de Oriente, el Auto del Nacimiento de Gómez Manrique, 'Canta Palencia', la actuación de todas las corales y bandas de la provincia, la ruta de belenes y concursos conforman la programación cultural.

Esta comenzará este jueves, 11 de diciembre, a las 18.30 horas con 'Canta Palencia' en el Pabellón Provincial Adolfo Nicolás en Villamuriel de Cerrato en colaboración con el conservatorio de Música de Palencia.

Asimismo, en Villamuriel de Cerrato tendrá lugar el Auto del Nacimiento de Gómez Manrique que se celebrará en el Real Convento de Nuestra Señora de la Consolación y que este año, por vez primera, tiene el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Regional.

Además, este año la institución provincial ha reforzado esta colaboración con la financiación para la edición de un folleto y un video promocional, según ha informado la misma Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de la primera obra teatral escrita en castellano de autor conocido y pionera de las grandes obras religiosas del renacimiento siendo el primer texto en castellano del que se conoce autor y que fue escrito para el Convento de Calabazanos, lo que convierte a Villamuriel de Cerrato en la cuna del teatro castellano.

Los grupos de teatro palentinos 'Cachivache', 'Cigarral' y 'A Ninguna Parte' representan anualmente esta pieza teatral, utilizando vestuario e indumentaria de la época conservado, por las monjas, en el propio convento. En esta ocasión, la cita se desarrollará los días 20 y 21 de diciembre a las 18.00 y a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el Concierto de Navidad correrá a cargo del grupo The Christmas Duet con las voces de Gonzalo Alciaín, Ikah Moon, el pianista Jacob Sureday David Ruiz con el contrabajo. Tendrá lugar en la Iglesia de Santa Cecilia en Herrera de Valdecañas el día 22 de diciembre a las 20.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Asimismo, el balcón del Palacio Provincial acogerá diversos actos como villancicos tradicionales y musicas navideñas, con la participación de artistas como Natalia Bravo, Víctor Lafuente y Alberto Ruíz el día 23 de diciembre a las 19.00 horas.

Asimismo, D'Campos Folk actuará el día 24 de diciembre a las 13.30 horas; Óscar Parcasio y Jessica Montero, el día 29 de diciembre a las 19.00 horas; Alvares, el día 30 de diciembre a las 19.00 horas, y Natalia Bravo y Víctor Lafuente, el 31 de diciembre a las 13.30 horas.

En "apoyo" a las agrupaciones corales constituidas tanto en la capital como en la provincia, este año la Diputación promueve la actuación de todas estas agrupaciones en la programación con un concierto en pueblos.

Igualmente, actuarán, en otras citas, la Banda de Música Baltanasiega acompañada del Coro Virgen de Revilla y la Banda de Música Santa María del Camino de Carrión de los Condes.

La Gala Internacional Vive la Magia es otro de los actos centrales de la programación. Esta tendrá lugar en el Teatro Ortega de Palencia el 6 de enero a las 19.00 horas.

A estas actividades se suman la exposición de belenes, hasta el 6 de enero, y el buzón navideño que estará activo con el respaldo del grupo Cuatro Gatos Teatro en el vestíbulo del Palacio de la Diputación los días 2, 3 y 4 de enero de 18.00 a 21.00 horas.