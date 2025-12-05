Música, magia, solidaridad, carteros reales, oficios artesanos, juegos y talleres en el programa de Navidad de Burgos

Cartel de la programción del Ayuntamiento de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha programado más de un dos centenares de actividades dentro del programa de Navidad con actividades para todas las edades que comenzarán este sábado, 6 de diciembre, con el prgrama 'Danzando villancicos', en la plaza del Rey de San Fernando y títeres en el palacio de Castilfalé.

El pistoletazo de salidad de la Navidad en la capital burgalesa tendrá lugar este viernes, con el encendido navideño, que comenzará en el barrio de Gamonal y se extenderá al resto de la ciudad, donde se han instalado 643 motivos lumínicos, dos grandes abetos, uno de ellos, es de la plaza Mayor con 12 metros de altura y cuarenta elementos medianos.

Dentro del programa de actividades, se ha programado 'Gramola musical' dek 12 al 14 de diciembre; 'Magia de cerca', del 19 al 21 de diciembre; los talleres infantiles 'Sueña Castilfalé'; el programa 'Danzando Villancicos', donde el folclore y las panderetas llenaran las calles de la ciudad, así como actuaciones de ópera en el teatro Principal o 'Cultura en tu barrio'.

Además, del 28 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero se podrá disfrutar Pueblo Navideño, en la plaza Mayor, donde los carteros del Servicio Mágico Postal se dedicarán a recoger las cartas de los más pequeños para los Reyes Magos. En este emplazamiento también se podrán complar flores, plantas o adornos navideños en el Mercasdo Floral Navideño.

Asimismo, en el paseo de Marceliano Santa María se podrá disfrutar, hasta el 5 de enero, del Mercado Navideño de Oficios Artesanos y del 19 de diciembre al 6 de enero se han programado diez actuaciones del ciclo 'Ritmos y Acordes', en la capilla de las Bernardas.

Del 26 de diciembre al 5 de enero el pabellón deportivo 'Javier Gómez' albergará el Parque Infantil de Navidad con actuaciones musicales, payasos, baile, marionetas, magia, actividades deportivas y talleres para todos los públicos, así como juegos, hinchables, toboganes y videoconsolas.

La plaza de Santa Teresa se convertirá en un pista de hielo cubierta mientras que el Antiguo Hospital Militar será el epicentro musical, del 26 de diciembre al 3 de enero, con el 'Aurora Música Fest', un evento solidario a beneficio de Asociación Española Contra el Cáncer, Autismo Burgos, ELACyL y Parkinson Burgos.

De forma paralela, el Monasterio de San Juan acoge el XVIII Salón del Libro Infantil y Juvenil y del 9 al 21 de diciembre, en la Casa de Cultura de Gamonal será la sede del Concurso de Dibujo y Relatos Cortos que organiza Alcer Burgos.

La noche más mágica se vivirá el 5 de enero con la Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos, una comitiva de luz y color brillará que anunciará la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.