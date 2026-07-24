Nace GEO-Arena, un nuevo deporte creado en la Universidad de León para que nadie quede fuera del juego

Profesores de la Universidad de León (ULE) han creado GEO-Arena, un nuevo deporte en el que todos los participantes mantienen un papel activo desde el inicio hasta el final de la partida. - ULE

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Profesores de la Universidad de León (ULE) han creado GEO-Arena, un nuevo deporte que elimina las expulsiones del juego y convierte la toma de decisiones, la colaboración y el aprendizaje táctico en los protagonistas para conseguir que todo el estudiantado participe durante la clase.

En concreto, el juego ha sido diseñado por los profesores de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte José Luis Álvarez Sánchez y Ángel Pérez Pueyo y por David Hortigüela Alcalá, profesor de Educación de la Universidad de Burgos. GEO-Arena propone una nueva forma de entender los deportes de colaboración-oposición en la que todos los participantes mantienen un papel activo desde el inicio hasta el final de la partida.

Lejos de priorizar únicamente la ejecución técnica, GEO-Arena sitúa en el centro del aprendizaje la comprensión táctica. El estudiantado debe analizar constantemente lo que sucede en el terreno de juego, anticiparse a las acciones del rival, tomar decisiones y coordinarse con sus compañeros en un entorno dinámico y cambiante.

Una de las principales novedades de esta propuesta es que todos los participantes permanecen implicados durante todo el proceso. A diferencia de otros deportes de lanzamiento, cuando un jugador es alcanzado no abandona la partida, sino que cambia de función dentro del terreno de juego, un sistema que garantiza una participación continua, elimina los tiempos de espera y favorece que todo el estudiantado intervenga de forma activa, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La propia configuración del terreno de juego responde a esa lógica de participación permanente. Se organiza alrededor de una figura geométrica central --que puede adoptar distintas formas según la modalidad-- rodeada por zonas exteriores y un anillo de tránsito que permite el desplazamiento de los jugadores. Se trata de conseguir que todos los integrantes del equipo rival ocupen simultáneamente la figura central, una dinámica que obliga a coordinarse, anticiparse y tomar decisiones de forma constante.

CUATRO MODALIDADES

La propuesta ha sido diseñada para adaptarse a diferentes edades, niveles y tamaños de grupo mediante cuatro modalidades progresivas: Mini GEO, QUAD-Arena, HEXA-Arena y OCTO-Arena, que incrementan gradualmente la complejidad a medida que aumenta el número de participantes. Esta estructura facilita su incorporación tanto en etapas iniciales como en niveles educativos superiores.

Más allá de su componente lúdico, GEO-Arena nace con una clara vocación educativa. La propuesta se inspira en el modelo comprensivo de enseñanza del deporte (Teaching Games for Understanding, TGfU), ampliamente utilizado en Educación Física para situar la táctica y la resolución de problemas en el centro del aprendizaje. Además, toma como referencia el modelo pedagógico Estilo Actitudinal para basarse en tres principios: no eliminación, dinamismo e implicación motriz.

De este modo, las habilidades que desarrolla el alumnado --como la anticipación, la ocupación de espacios, la comunicación o la gestión de la incertidumbre-- resultan directamente transferibles a deportes convencionales de colaboración-oposición como el baloncesto, el balonmano o el fútbol.

PARTICIPACIÓN, APRENDIZAJE E INCLUSIÓN

"Buscábamos crear una propuesta que combinara participación, aprendizaje táctico e inclusión real. En GEO-Arena nadie espera su turno desde fuera del juego; todos participan, todos toman decisiones y todos contribuyen al desarrollo de la partida", han explicado los autores del nuevo deporte.

Los materiales desarrollados por el equipo de la Universidad de León incluyen el reglamento completo, las distintas modalidades de juego y recursos audiovisuales dirigidos al profesorado de Educación Física para facilitar su implantación en los centros educativos.

Con ello, los autores ponen a disposición de los docentes una herramienta pedagógica que combina actividad física, inclusión y aprendizaje táctico, con el objetivo de enriquecer la enseñanza del deporte y favorecer el desarrollo de competencias motrices, cognitivas y sociales desde las primeras etapas educativas.