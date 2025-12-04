Nacen las Jornadas Gastronómicas de los Productos de León para potenciar las "excelencias" autóctonas

El vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller (derecha), presenta las I Jornadas Gastronómicas de los Productos de León junto a uno de los organizadorres de la iniciativa, Juan Carlos Flecha. - EUROPA PRESS

LEÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las I Jornadas Gastronómicas de los Productos de León de desarrollarán desde mañana bajo el lema '¡Qué bien sabe lo nuestro!' en más de 40 establecimientos de la provincia para potenciar las "excelencias" autóctonas.

Así lo ha expresado este jueves el vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, que ha destacado la importancia de dar a conocer las "grandes posibilidades" que ofrece la "singular" gastronomía de la provincia, potenciándola a través de las "expertas manos" de los cocineros leoneses.

Los establecimientos adheridos a la iniciativa, que se inscribe en la celebración de la Feria de los Productos de León, ofrecerán menús elaborados con productos leoneses diarios, de fin de semana o bajo reserva, con un precio de entre 18 y 60 euros, según ha explicado Juan Carlos Flecha, director ejecutivo de Marmita Mía y uno de los organizadores de la iniciativa.

Los ciudadanos que participen en la propuesta degustando al menos tres menús podrán participar en un concurso. Para ello los establecimientos adheridos entregarán una cartilla que deberá sellar cada establecimiento y en la que figurará el voto al mejor restaurante. Cuando se complete deberá depositarse en una urna y de entre las cartillas participantes se elegirán tres ganadoras, cuyos participantes obtendrán una cesta con productos de León.

Además, se ha habilitado la página webhttps://marmitamia.es/jornadas-gastronomicas/ con un mapa interactivo de los establecimientos adheridos a la iniciativa, sus datos y los menús.

Juan Carlos Flecha ha subrayado la "creatividad" que existe en la gastronomía leonesa con propuestas tradicionales como la sopa de trucha o los embutidos y otras más innovadoras y originales.