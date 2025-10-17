Nacen las Jornadas del Romanticismo en León para ofrecer un recorrido sobre el "fructífero" pasado literario y artístico

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, en la presentación de las I Jornadas del Romanticismo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Se celebrarán entre los días 20 y 23 de octubre en el Palacio del Conde Luna

LEÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Conde Luna de León acogerá las I Jornadas del Romanticismo entre los días 20 y 23 de octubre, un evento que nace con el objetivo de ofrecer un recorrido sobre el "fructífero pasado romántico" de los movimientos literarios y artísticos de la localidad leonesa, fomentando de este modo su reconocimiento local, nacional e internacional.

Según ha destacado el Ayuntamiento de León, esta labor, articulada desde una perspectiva cosmopolita, contribuye a la valorización y difusión crítica del patrimonio leonés en contextos culturales más amplios.

La iniciativa trata de aunar el sustrato histórico del arte, la literatura y el pensamiento, integrados a su vez en la intensa vida social y cultural leonesa, sin abordar estas disciplinas como compartimentos estancos. De este modo, las Jornadas del Romanticismo tratan de romper esos límites y unir la historia, la literatura, la música y las demás artes, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, ha destacado la "gran relevancia" de esta propuesta, que lanza una mirada diferente del romanticismo leonés, una época "bastante gloriosa" para la ciudad que pudo darse a conocer en otras ciudades gracias a los artistas locales.

Para hacer esta revisión historiográfica el Consistorio ha contado con el conocimiento y la visión de diversos expertos en la materia, elaborando así un calendario de cuatro jornadas dedicadas a diferentes aspectos.

PROGRAMACIÓN.

El lunes día 20 de octubre el historiador y catedrático universitario Francisco Carantoña proporcionará las bases de esta época a través de un viaje por la historia romántica del mundo contemporáneo, mientras que el día 21 la pianista y musicóloga Raquel del Val ofrecerá un concierto comentado en el que se contextualizará la música leonesa, llevándola "más allá del puro valor estético" y analizando el movimiento regeneracionista y su impacto en León, además de en Madrid.

El miércoles día 22 de octubre la directora del Archivo SGAE, musicóloga y documentalista María Luz González Peña descubrirá al autor Federico Jaques y abrirá las puertas del mundo de la zarzuela mediante autores y libretistas leoneses.

El encuentro concluirá el 23 de octubre en una jornada que conmemorará el centenario del nacimiento del maestro Odón Alonso Ordás. Su biógrafo, el doctor en Humanidades Fernando Pérez Ruano, adentrará a los participantes en las figuras del momento posterior al romanticismo.

El Ayuntamiento de León ha explicado que las I Jornadas del Romanticismo posibilitarán la participación de personalidades con formación universitaria y de posgrado, contribuyendo así a diversificar y aumentar la oferta cultural leonesa y a evitar que esta quede limitada a los mismos actores.