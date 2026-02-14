La nieve dificulta la circulación en 16 carreteras y las lluvias mantienen cortadas otras 29 en CyL

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nieve dificulta la circulación en dos carreteras de la red principal y otras 14 vías secundarias de Castilla y León, mientras que las inundaciones debido a las lluvias mentienen cortadas 29 carreteras en la Comunidad, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

En concreto, se encuentran transitables con precaución las carreteras A-73 desde el kilómetro 54 en Corralejo (Burgos) al 63 en Fuencaliente de Lucio, en ambos sentidos y la A-67 desde el kilómetro 103 en Camesa de Valdivia (Palencia) al 140 en Aldueso (Cantabria).

Por nevadas es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 en Peña de Francia (Salamanca); la N-621 y N-625 en Riaño y la N-630 en Villamanín, en la provincia de León, y la CL-627 en Piedrasluengas (Palencia).

Asimismo, está prohibido el acceso a camiones en la N-627 en Ubierna (Burgos) y en la AV-932 en Peñanegra (Ávila), mientras que la DSA-191 está cerrada en Candelario (Salamanca) y son transitables con precaución las carreteras la CL-615 en Guardo y la CL-626 en Aguilar de Campoo (Palencia); la N-120 en Castañares (Burgos); la SO-615 y la SO-650 en Oncala (Soria), y la SG-615 en Cotos (Segovia).

INUNDACIONES Y DESPRENDIMIENTOS

Debido a las inundaciones y los desprendimientos registrados por las lluvias Soria es la provincia con el mayor número de carreteras afectadas: la SO-P-3001 en Cubo de la Solana, SO-P-3228 en Miranda de Duero, SO-P-4009 en Langa de Duero, SO-P-4138 en Hortezuela, SO-P-4216 en San Esteban de Gormaz, SO-P-5026 en Cabrejas del Pinar, SO-P-5116 en Sotos del Burgo, SO-P-5117 en Valdelinares, SO-P-5205 en Zayas de Torre, SO-P-6007 en Garray y la SO-P-6103 en Vilviestre de los Nabos.

Asimismo, están cerradas la LE-114 en La Nora del Río y LE-5705 en Villaselán (León); N-122 y ZA-633 en Toro y ZA-P-2102 en Monte la Reina (Zamora); CV-BE-2 en Candelario, DSA-106 en Arapiles, DSA-413 en Canillas de Abajo, DSA-414 en Taberuela y la DSA-522 en Vega de Tirados, en la provincia de Salamanca.

Por su parte, en Burgos están afectadas la BU-930 en San Juan del Monte, la BU-934 en Peñaranda de Duero y la N-232 en Valdenoceda; la PP-9832 en Perales (Palencia); la SG-V-2331 en Barbolla, SG-V-2416 en Burgomillodo y SG-V-9113 en Campo de San Pedro (Segovia), y la VP-6601 a su paso por Casasola de Arión (Valladolid).