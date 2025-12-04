La nieve dificulta la circulación en varias carreteras de León y Segovia

VALLADOLID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presencia de nieve en la red viaria dificulta la circulación en la tarde de este jueves, 4 de diciembre, en varias carreteras de las provincias de León y Segovia, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) recogidos por Europa Press.

En concreto, en la provincia de León, la AP-66 se encuentra en nivel de servicio verde con prohibición de adelantar vehículos pesados entre el kilómetro 85 y el 101, entre las localidades de Los Barrios de Luna y Caldas de Luna.

Por su parte, se encuentran en nivel rojo las carreteras N-621, entre las localidades leonesas de Riaño y Llánaves de la Reina, y la N-625, entre Riaño y Oseja de Sajambra, donde es obligatorio el uso de cadenas o neumáticas de invierto con restricciones de velocidad a 30 kilómetros por hora y la circulación de autobuses y veículos pesados.

En el caso de la provincia de Segovia la carretera afectada es la SG-615 en la localidad de La Pradera de Navalhorno, que se encuentre en nivel verde con prohibición de adelantar vehículos pesados.