La nieve provoca el corte de la BU-572 y restricciones en una veintena de carreteras de CyL

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve dificulta la circulación con el corte total del tráfico en la BU-572 a la altura de Río de Lunada (Burgos) y restricciones y obligaciones en otra veintena de carreteras de Castilla y León, en nivel rojo y amarillo, según datos de la Dirección General de Tráfico consultados a las 11.25 horas de este domingo.

En concreto, la BU-572 a la altura del citada zona está cortada totalmente por nevadas, del kilómetro 0 al 8, en ambos sentidos, mientras la SA-203 en Peña de Francia, la DSA-180 en La Hoya y la DSA-191 en Candelario, todas en la provincia de Salamanca, se encuentran en nivel rojo con el paso prohibido a camiones y articulados, así como a autobuses, y con la obligación de uso de cadenas y neumáticos de invierno.

También se prohíbe la circulación de camiones y articulados por nevadas en la A-15 en Radona (Soria), la SA-203 en El Cabaco (Salamanca), la CL-101 en Noviercas (Soria), la N-625 en Oseja de Sajambre (León) y la N-621 en Llánaves de la Reina (León), todas en nivel amarillo.

En la misma situación se encuentran varias carreteras en la provincia de Ávila, como la AV-500 en Brieva-Vicolozano; la AV-941 en San Martín del Pimpollar, la AV-913 en Serranillos, la AV-804 en Cardeñosa, la AV-105 en Arevalillo, la AV-501 en Navalperal de Pinares, la CL-510 en Arevalillo, la AV-901 en Villanueva de Ávila, la AV-503 en Tornadizos y la AV-120 en Muñana.