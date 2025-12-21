La nieve provoca cortes en siete carreteras de cuatro provincias de CyL

VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve ha provocado corte de circulación en siete carreteras de cuatro provincias de Castilla y León este domingo, 21 de diciembre, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultados a las 19.30 horas.

En concreto, está cortada la AV-932 desde el kilómetros Casas de Navancuerda al 20 en Herguijuela (Ávila) en ambos sentidos, mientras en la provincia de Burgos afecta a la BU-571 del kilómetro 0 en Río Trueba al 7 en en Río de la Sia, en ambos sentidos.

En la misma provincia, los cortes por nevadas se producen en la BU-570 del kilómetro 0 en Espinosa de los Monteros al 17 en Rioseco y en la BU-572 del 0 al 8 en Río de Lunada.

En la provincia de Salamanca, ocurre lo mismo en la DSA-180 del kilómetro 0 en La Hoya al 9,5 en Navacarros, y en la DSA-191 en Candelario del kilómetro 8 al 10,6, así como en Zamora en la ZA-103 en San Martín de Castañeda, del kilómetro 8 al 16 sentido creciente de la kilometraión hacia Laguna de Peces.