Archivo - Niña Pastori ofrecerá un concierto el 16 de enero en el CAEM de Salamanca dentro de su nueva gira 'Color Fania' - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Salamanca es una de las ciudades que acogerá el espectáculo con el que Niña Pastori presenta su disco 'Color Fania', en el que rinde tributo a los clásicos de la salsa de FANIA Records junto a sus éxitos más atemporales y aclamados por su público.

Un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad. El concierto será el 16 de enero, a las 21:00 horas, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música.

Las entradas tienen un precio de 52, 58 y 65 euros (más gastos de gestión) y se ponen a la venta en la taquilla del Liceo, en la Torre de los Anaya y en la web www.ciudaddecultura.org el próximo miércoles, a partir de las 10.00 horas.

Esta gira, que ya supera las veinte fechas programadas, avanza con una gran respuesta del público y varios de los conciertos han colgado el cartel de "entradas agotadas" en recintos como Starlite Festival, Concert Music Festival o Noches de la Maestranza, y el interés no deja de crecer.

Con la incorporación del Liceu y el Teatro Real, el espectáculo llega a dos de los grandes templos de la música y las artes escénicas en su mejor momento para sumar Salamanca a la gira tan rodeada de grandes éxitos.

Color Fania, decimotercer álbum de estudio de la cantante, es un recorrido por los clásicos de la salsa de FANIA Records que le ha valido su décima nominación al Latin Grammy y la primera en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo.

La artista, seis veces ganadora del Latin Grammy ha sido además reconocida recientemente por la Academia Latina de la Grabación como una de las Leading Ladies of Entertainment 2026.