Noche "favorable" en el incendio de Yeres (León) con casi el 80% del perímetro controlado

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de extinción ha logrado controlar durante la noche entre el 70 y el 80 por ciento del perímetro del incendio forestal declarado en la zona de Yeres (León), según ha explicado el técnico responsable de incendio, Enrique Rey, quien ha precisado que el trabajo se ha centrado en las áreas accesibles para maquinaria y brigadas terrestres.

En cambio, en la parte alta, de terreno pedregoso y con fuerte pendiente, no se ha podido actuar con personal por tierra durante la noche, lo que mantiene activo un 20 por ciento del perímetro, que Rey ha calificado de "complejo" y que podría prolongar las labores varios días más.

En estos momentos sólo el municipio de Voces tiene un frente de llama, aunque se mantienen las mismas localidades evacuadas en la zona a la espera de la decisión de Cecopi. En concreto, la situación en Voces, localidad situada al sur, es de la existencia de una mínima probabilidad de que lleguen las llamas, ya que un pequeño frente que desciende lentamente hacia el pueblo y será abordado durante la mañana con medios aéreos y brigadas terrestres para intentar frenarlo.

Además, persiste otro frente activo en la cara norte, en zona elevada y de difícil acceso, que ha avanzado durante la noche y presenta "cierta longitud", según el técnico. Pese a esta situación, Rey ha destacado que el resto de localidades quedan fuera de riesgo y que el balance de la noche es "muy favorable".