Nogueroles asegura, en un ciclo de la UCAV, que la Policía Nacional es "referente" en resolver incidentes críticos

ÁVILA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional, Javier Daniel Nogueroles, ha reconocido al capacidad del cuerpo policial "en el ejercicio del mando y en la resolución de incidentes críticos" lo que hace que la Policía Nacional sea un "refente" que puede aportar su gran experiencia.

Así lo ha asegurado Nogueroles durante su intervención en la tercera jornada del II Ciclo de conferencias 'Crisis Globales y Desafíos Contemporáneos' de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila y donde ha pronunciado una conferencia bajo el título 'El ejercicio del mando en situaciones críticas para el mantenimiento y restablecimiento del orden público'.

"Hay que decidir con rapidez y a la vez con un equilibro de templanza para no cometer ningún error. Esa es la clave", ha explicado Nogueroles al exponer este tipo de situaciones, que se afronta con "una característica" que todos los policías saben cuá es y que no es otras que "la responsabilidad no se delega" y la asumen "con mucho gusto".

Por su parte,la Vicerrectora de Ordenación Académica y responsable del área de formación en Seguridad y Defensa de la UCAV, Lourdes Miguel, ha reconocido la importancia y "el privilegio de contar con figuras de primer nivel, verdaderos referentes en sus respectivas áreas de especialización", ya que son expertos que comparten sus perspectivas sobre gestión de crisis, basadas, en sus extensas trayectorias profesionales".

Asimismo, Lourdes Miguel ha reconocido la importancia de este ciclo de conferencias "por el contexto actual de cambios globales y desafíos emergentes en seguridad y defensa, a nivel nacional e internacional", además de que supone "un complemento importante en la formación de los estudiantes del postgrado en gestión de crisis".