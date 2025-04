"Normalidad" en la atención en los hospitales tras suspenderse ayer entre el 30-35% de las operaciones

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Castilla y León han comenzado la jornada con absoluta "normalidad" tras el apagón eléctrico que tuvo lugar durante la jornada de este lunes, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.

Los centros hospitalarios han recuperado su ritmo habitual después de que ayer tuvieran que operar con grupos electrógenos, lo que provoco que se aplazaran intervenciones quirúrgicas no urgentes.

No obstante, los hospitales están procediendo a la reprogramación inmediata de las intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas que no pudieron ser realizadas por falta de electricidad, al igual que los centros de salud con aquellos documentos clínicos que no pudieron ser registrados en el momento.

Según han informado desde el Gobierno regional, entre un 30 y un 35 por ciento de la programación quirúrgica de la jornada ordinaria de mañana no pudo realizarse, así como entre un 20 y un 30 por ciento de las pruebas diagnósticas y un 15 por ciento de las consultas externas previstas.

Los centros de salud no tuvieron que suspender prácticamente ninguna consulta porque a la hora que se produjo el apagón había luz suficiente aunque se produjeron problemas de conexión que impidieron conectarse al programa MedoraCyl, para la gestión de la historia clínica o al sistema de receta electrónica RECYL, aunque los pacientes que lo necesitaron tuvieron recetas en papel.

Hay que destacar el apoyo para la ayuda logística de Protección Civil, la UME, las agrupaciones de voluntarios de los ayuntamientos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En líneas generales, los centros de salud y los Puntos de Atención Continuada han permanecido abiertos prestando asistencia en horario habitual, salvo el uso de papel y bolígrafo para todas las gestiones, y los casos detectados como graves fueron derivados a los hospitales. Se han utilizado generadores de emergencia, algunos de los cuales fueron facilitados por los ayuntamientos.

En cuanto al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCU) de Sacyl, procedió a agrupar las ambulancias en los hospitales y centros de salud para garantizar su activación lo antes posible, con el apoyo de las policías locales de la Comunidad.

Además se envió oxigenoterapia a aquellas residencias de mayores o centros que lo precisaron, y se habilitaron puntos de electricidad para los pacientes de oxigenoterapia domiciliaria que lo precisaron.