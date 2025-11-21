Normalidad en las calles de Burgos tras repartir cuatro camiones fundentes por toda la ciudad

BURGOS, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación y el transito por las calles de Burgos es de normalidad después de que a lo largo de toda la tarde de este jueves y toda la noche cuatro camiones se hayan dedicado a repartir sal continuamente.

El jefe de bomberos, Miguel Ángel Extremo, que coordina el Plan contra la nieve y el hielo, ha explicado que en la actualidad se mantendrán activos a lo largo de este viernes tres camiones, dos minis, tres barredoras de aceras y unpick-up, aunque la situación es de "normalidad".

Toda la provincia de Burgos se encuentra en nivel amarillo por nevadas por lo que el disposito del Ayuntamiento se mantendrá activo como medida preventiva para evitar que se pueda formar plcas de hielo en las calles y aceras de la capital burgalesa.