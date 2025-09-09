Noventa voluntarios trabajan en la construcción de la Catedral de Burgos en cartón en el Festival EnClave de Calle

Construcción de una réplica de la Catedral de Burgos con cajas de cartón. - EUROPA PRESS

BURGOS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 90 voluntarios, fundamentalmente de la Federación de Peñas de Burgos, trabajan en uno de los muelles del Fórum Evolución de Burgos en la construcción de la Catedral con cajas de cartón.

La promotora burgalesa Cristina Izquierdo, una de las impulsoras de este proyecto, se ha traído a Burgos al francés Olivier Grossetête para dirigir este proyecto efímero que se enmarca en el festival 'EnClave de Calle' de este año.

Grossetête es un especialista en creaciones efímeras como la que el grupo de mujeres creadoras de Castilla y León impulsó hace apenas una semana en Covarrubias.

En ese lugar se llevó a cabo el proyecto de construcción de un puente con el mismo material y con los mismos voluntarios que ahora están trabajando en este proyecto de Burgos ciudad. Los voluntarios que trabajan en este proyecto están realizando una réplica de la catedral de Burgos.

Para ello, utilizan un material efímero, como son las cajas de cartón que cede la empresa burgalesa Smurfit. Son un total de 3.000 cajas con un peso de un kilo por cada caja, es decir, una Catedral de tres toneladas que va quedar expuesta frente al Fórum Evolución este jueves y que morirá derruida el próximo domingo.

La alcaldesa de Burgos ha visitado este martes, el taller donde se está construyendo esta catedral efímera y ha destacado la importancia que tiene esta actividad como eje del festival Enclave de Calle y como referente para aspirar a ser capital de la cultura 2031. Los burgaleses empezaran a ver la formación de la seo desde las 8:00 de la mañana del jueves es probable que quede lista para las 19.00 horas.