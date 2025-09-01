Nueva impugnación al proceso de selección del director del Calderón de Valladolid por falta de "transparencia"

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proceso de selección para la la contratación del nuevo director del Teatro Calderón de Valladolid, convocado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), ha recibido una nueva impugnación, en este caso de la candidata Sonia Rodríguez Montón, quien ha advertido de que en el proceso "no se garantizó la transparencia mínima exigible".

Rodríguez Montón, gestora cultural con más de 20 años de experiencia en Francia y en España, presentó el pasado viernes 29 de agosto un recurso de reposición contra el decreto por el que se nombró nuevo director del Teatro Calderón a José María Esbec Rodríguez.

La gestora, quien fue directora del departamento de programación y artes escénicas de la Fundación Siglo entre 2009 y 2012, época en la que se encargó, entre otras labores, de coordinar el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (Fàcyl), ha denunciado que fue excluida del proceso "sin haber recibido requerimiento de subsanación ni motivación suficiente, incumpliendo lo previsto en las propias bases del procedimiento y en la legislación administrativa".

Asimismo, ha señalado que "las únicas comunicaciones" que recibió "han sido mensajes informales, sin valor jurídico, carentes de motivación y enviados fuera del marco procedimental", a la vez que ha afirmado que "tampoco se publicaron los listados de admitidos y excluidos ni se garantizó la transparencia mínima exigible en un proceso de concurrencia pública".

Rodríguez Montón ha señalado estas "irregularidades" en un comunicado, remitido a Europa Press, junto al candidato Rafael Peña Casado, CEO de Gescult, quien ya presentó en julio un recurso de alzada contra el procedimiento para la elección del sustituto de José María Viteri, quien se jubila tras años al frente del Calderón.

Además, el candidato ha ampliado su recurso de alzada tras recibir respuesta a la solicitud de acceso a información púbica que fórmulo el 30 de julio ante la FMC, tras lo que ha incidido en que se ha visto ante una "situación de indefensión y una percepción de arbitrariedad incompatible con un proceso público serio y justo".

"Por este motivo, solicitamos la anulación del procedimiento o, como mínimo, su retroacción al momento anterior a estas irregularidades, con las debidas garantías legales, administrativas y éticas", ha aseverado al respecto Peña, quien ha criticado la "opacidad, informalidad y la falta de rigor" del proceso, lo que considera que "no puede tolerarse" dada la importancia del Calderón.

En este contexto, ambos aspirantes coinciden en señalar que la resolución de 17 de junio de 2025, por la que se designó a los miembros de la Comisión de Valoración de los candidatos, carecía de motivación al haber incorporado a personas con vínculos profesionales recientes con el Teatro Calderón.

Esta circunstancia "compromete la imparcialidad del proceso, han avisado, para lamentar, además, que la motivación del nombramiento "se haya limitado a una fórmula genérica de 'discrecionalidad técnica', sin explicar los criterios aplicados ni las puntuaciones otorgadas".

Ante ello, en sus escritos piden, en concreto, la anulación del nombramiento actual; la retroacción del procedimiento al momento anterior a las irregularidades detectadas, con la apertura de un trámite de subsanación; la publicación de los listados de admitidos y excluidos y la motivación individualizada de las valoraciones.

Asimismo, ponen el foco en la "responsabilidad" de la concejala de Cultura y Presidenta de la Fundación Municipal de Cultura, Irene Carvajal, y reclaman que "se garantice la transparencia y la legalidad en un nombramiento de especial trascendencia cultural e institucional para la ciudad de Valladolid".