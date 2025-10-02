Nueva ruta teatralizada por la capital vallisoletana para revivir 'La Controversia de Valladolid'

VALLADOLID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en marcha una ruta teatralizada, que comienza este sábado y se prolongará hasta el 20 de diciembre, para recorrer los espacios históricos que protagonizaron la conocida como 'Controversia de Valladolid' que tuvo lugar entre 1550 y 1551 en el Colegio de San Gregorio.

Turismo Valladolid ha organizado una visita guiada teatralizada en la que se recrea las tesis que se expusieron en la ciudad para decidir cómo los conquistadores españoles debían de actuar respecto a los indígenas de América y se considera que fue el primer debate europeo sobre los derechos humanos.

Los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer los espacios históricos donde tuvieron lugar estos hechos de la mano de un guía y a través de diferentes personajes históricos para vivir en primera persona el acontecimiento histórico que marcó nuevas líneas en la historia del mundo.

La ruta saldrá los sábados a las 11:00 horas desde el Palacio de Santa Cruz donde se visitará el Aula Triste, para a continuación dirigirse a la Catedral donde el público podrá conocer la 'Cartilla de Valladolid', un documento en castellano del que la propia Catedral imprimió más de setenta millones de ejemplares.

La siguiente parada será el Palacio Real, la residencia de Carlos V, donde el rey ordenó en 1550 que se suspendieran todas las conquistas en el Nuevo Mundo hasta que la Junta de Teólogos y Juristas decidiera sobre el método justo de llevarlas a cabo.

Por último se visitará el Colegio de San Gregorio, donde entre 1550 y 1551, Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda expusieron sus diferentes posturas. De las Casas era partidario de reconocer la dignidad y los derechos de los indígenas, mientras que Ginés de Sepúlveda defendió someter a los indígenas.