La nueva sede de ONCE CyL en Valladolid, una 'casa de la ilusión' que "mira al futuro" de las personas con discapacidad

El presidente de la Junta de Castilla y León ha participado hoy en la inauguración de la nueva sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León, ubicada en Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Castilla y León, ubicada en Valladolid, ofrece unas instalaciones "modernas, accesibles y avanzadas" para los profesionales de la organización y se erige como un edificio que simboliza la 'casa de la ilusión' y un "lugar de referencia" para los más de 4.000 afiliados en la Comunidad donde seguir avanzando en su labor en favor de las personas con capacidades diferentes.

En el acto de inauguración que se ha celebrado este jueves en el nuevo edificio ha participado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el delegado de la organización en Castilla y León, Ismael Pérez, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y el de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, entre otros representantes institucionales.

El líder del Ejecutivo autonómico ha clausurado la ceremonia de inauguración con un discurso en el que ha resaltado las "magníficas instalaciones" con las que la ONCE ha "convertido el futuro en presente" para generar el "mejor entorno" de trabajo para todos los profesionales.

De esta forma, la nueva sede de la organización en Castilla y León se transforma en un "punto de referencia" para los más de 4.000 afiliados que tiene en Castilla y León, lo que le permitirá avanzar en su "magnífica labor" en su misión de apoyar a las personas con discapacidad.

A este respecto, el líder autonómico ha trasladado el "cariño personal e institucional" de la Administración autonómica por los 87 años de historia de la ONCE, "cargada de lucha por la inclusión de todas las personas con algún tipo de capacidad diferente". "Habéis sabido crecer para ser un modelo que pone en valor la autoestima, el talento y la capacidad de todas las personas", ha expresado.

En este punto, ha puesto en valor la colaboración del Ejecutivo autonómico con la ONCE para garantizar una ley para las personas usuarias de perros de asistencia o en proyectos de fondos europeos para mejorar el empleo y la vida de las personas con alguna discapacidad.

"Compartimos con vosotros y con la sociedad en su conjunto la apuesta por conseguir una igualdad que sea efectiva, real y de todas las personas", ha añadido el presidente de la Junta, para después subrayar la "apuesta clara" de la Junta para que la Comunidad "siga siendo líder en políticas de servicios sociales y atención a la dependencia de todas las comunidades".

En relación con esta cuestión, el jefe del Ejecutivo autonómico ha remarcado que recientemente se ha presentado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el año 2026. "Se trata de los más altos de nuestra historia con el 80 por ciento de los recursos orientados a las necesidades de las consejerías denominadas sociales", ha apostillado.

ARQUITECTURA ESPIRITUAL

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha reconocido el "buen ejemplo y la solidaridad" de todas las personas que forman parte de la organización y ha felicitado a la ONCE por haber impulsado la construcción de un "gran edificio" que "materializa toda la arquitectura de lo que supone la organización dentro del tercer sector y el ámbito de la solidaridad".

De hecho, el regidor ha evidenciado que el esdificio es un "lugar muy especial" al estar cerca de la Casa de la India, un país "lleno de espiritualidad, como el proyecto de la ONCE está imbuido en la solidaridad".

En su intervención, también ha destacado la colaboración entre la ONCE y el Ayuntamiento de la capital vallisoletana, un punto en el que ha hecho énfasis en que el trabajo "viene de largo y hoy es claro a través de la mesa de la discapacidad o el consejo municipal de servicios sociales con el objetivo de impulsar lo social de forma transversal".

Durante el acto de inauguración también ha tomado la palabra el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, quien ha confesado la "tremanda ilusión" que tenía desde "hace mucho tiempo" de tener una sede moderna para cuidar "más y mejor" a los afiliados y profesionales que forman parte de la organización.

"Esta una delegación nueva que mira al futuro para ayudar a las personas a ganarse el futuro y creer en ellos mismos", ha manifestado el máximo responsable de la organización durante un discurso en el que ha rememorado sus casi diez años como 'centinela de la ilusión' y ha puesto en valor el modelo español de la ONCE que se ha exportado a otros países para ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad.