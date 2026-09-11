La nueva temporada de las Escuelas Deportivas Municipales de León prevé llegar a 6.000 escolares con 26 disciplinas

El concejal de Deportes, Vicente Canuria (derecha) y el coordinador de las EDM, René González, en la presentación de la nueva temporada de las Escuelas Deportivas Municipales. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

Habrá un taller formativo gratuito sobre bullying para monitores, profesores y entrenadores orientado a proteger a los menores LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición del programa de Escuelas Deportivas Municipales (EDM) de León ofertará durante el presente curso 26 disciplinas diferentes con las que se espera llegar a unos 6.000 escolares de la ciudad.

El concejal de Deportes, Vicente Canuria, ha presentado este viernes la nueva temporada de las EDM acompañado por el coordinador de las Escuelas, René González. La oferta incluye deportes colectivos e individuales, así como opciones para los más pequeños como predeporte o actividades polideportivas.

En concreto, los escolares de la ciudad contarán con baloncesto, balonmano, fútbol sala, rugby, voleibol, ajedrez, atletismo, bádminton, golf, pádel, tenis de mesa, tiro con arco, gimnasia artística, gimnasia rítmica, boxeo olímpico, kung-fu / wu-shu, lucha leonesa, ciclismo, escalada, montaña y aventura, patinaje y hockey en línea, salvamento y socorrismo, deportes autóctonos, escuela 100x100 deporte, natación adaptada y predeporte.

Una de las novedades de la presente edición es el compromiso de las EDM con la protección de los menores durante la práctica deportiva. Por ello se realizará un taller formativo gratuito sobre bullying en el deporte dirigido a profesores de centros escolares, monitores y entrenadores de escuelas deportivas, federaciones y clubes.

Con ello se pretende avanzar en la prevención de este tipo de conductas y dar a los profesionales que trabajan con los menores herramientas para detectar señales de alerta, así como conocer la normativa al respecto para poder actuar de forma rápida y eficaz si se produce alguna situación de abuso. El taller será impartido por profesionales de LaLiga de fútbol profesional el 15 de octubre en el Palacio del Conde Luna, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

INSCRIPCIONES

La nueva temporada de las EDM se iniciará con la apertura del plazo de inscripción el próximo día 21 de septiembre. Desde este día los monitores visitarán progresivamente los centros escolares para tomar contacto con todo el personal docente.

Las inscripciones se realizarán, como años anteriores, principalmente en los centros escolares, a través de la colaboración de los monitores y los propios centros. En los casos en lo que la inscripción no sea posible en los propios colegios, institutos o a través de las entidades colaboradoras, será facilitada a través de la Secretaría de Escuelas Deportivas.

En el caso de la inscripción en los grupos de gimnasia artística programados en instalaciones municipales y en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se realizará a través del apartado de deportes de la página web del Ayuntamiento de León.

Como novedad este año, para la inscripción en los grupos de perfeccionamiento de gimnasia artística del Salvio Barrioluengo, Luchódromo y Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se realizarán pruebas de nivel destinadas a determinar el dominio gimnástico de los participantes. Estas evaluaciones se realizarán en el Centro Deportivo Salvio Barrioluengo (El Ejido) los días 22, 23 y 24 de septiembre de 1.00 a 21.00 horas.

INICIO DE ACTIVIDADES, EN OCTUBRE

A partir del próximo día 1 de octubre comenzarán las actividades en las instalaciones municipales y centros escolares. La programación ordinaria se complementará con la iniciativa Juegos Escolares para categorías desde prebenjamín hasta juvenil, cuyo inicio está previsto en octubre para deportes individuales y en noviembre para ligas colectivas.

Al mismo tiempo, se realizarán eventos deportivos durante los fines de semana, así como Aulas Deportivas con información teórica y práctica de diferentes especialidades.

Todos los alumnos inscritos recibirán de forma gratuita el carné de las Escuelas Deportivas Municipales, con el que tendrán ventajas como la entrada gratuita a las piscinas, acceso a partidos de los equipos de élite de la ciudad y descuentos en tiendas de deportes.

PRECIOS

Los precios para participar en las Escuelas Deportivas Municipales variarán según el tipo de escuela. En el caso del Tipo A (tarifas municipales) la cuota básica para los empadronados es de 40 euros; para de familias numerosas, de 28 euros y gratuita para personas en desempleo o riesgo de exclusión. Para las personas no empadronadas la cuota básica es de 50 euros, 30 para familias numerosas y gratis para personas en desempleo o riesgo de exclusión.

En el caso de escuelas de Tipo B (contrato de concesión), que ofrecen escalada, patinaje y hockey línea y montaña y aventura, cada entidad fija sus propias cuotas, al igual que para las de Tipo C (escuelas pertenecientes a clubes deportivos de la ciudad con los que el Ayuntamiento de León ha establecido un convenio de colaboración).