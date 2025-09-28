La nueva temporada de los 'Paseos Saludables' de Salamanca incorpora salidas desde el Centro de Mayores Trastormes

SALAMANCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca, junto a la colaboración de Cruz Roja en Salamanca, ha inaugurado este domingo, 27 de septiembre, la nueva edición del programa municipal 'Ponte en Marcha. Ganarás Salud', que incorpora como novedad las salidas desde el Centro Municipal de Mayores Trastormes.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la práctica diaria del ejercicio regular para prevenir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, el aumento de las relaciones sociales que generen bienestar emocional y contribuyan a evitar situaciones de soledad no deseada, y el disfrute del entorno al aire libre en calles y jardines de la capital salmantina.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, junto al coordinador provincial de Cruz Roja en Salamanca, Javier Vicente, han acompañado a un grupo de participantes y voluntarios en la primera de las jornadas de ejercicio físico, que incluye, como novedad, salidas desde el Centro Municipal de Mayores Trastormes de lunes a jueves, a partir de las 16.30 horas.

Asimismo, los paseos se han programado desde distintas localizaciones, en diferentes horarios y con un nivel de intensidad adaptado a cada participante, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, el Ayuntamiento resalta que en la pasada edición 2024/2025 se llevaron a cabo 693 paseos, de octubre a junio, con un total de 316 participantes y 45 voluntarios, y se organizaron ocho actividades paralelas, incluidas charlas sobre salud, talleres de ahorro energético, rutas turísticas y visitas a espacios museísticos de la ciudad.

HORARIO DE LOS PASEOS

Para empezar, desde la plaza del Campillo partirán paseos de ritmo suave de lunes a jueves a las 10.30 horas, y con un ritmo rápido a las 17.00 horas. A su vez, desde el parque de La Alamedilla se han programado paseos de ritmos suave y medio de lunes a jueves a las 17.00 horas.

Por su parte, desde el parque Villar y Macías saldrán paseos de ritmo medio a las 17.00 horas y desde el Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente, de lunes a jueves a las 11.30 horas, lo harán en ritmo rápido.

Finalmente, desde la plaza de la Concordia se organizarán paseos de ritmo rápido a las 11.00 horas de lunes a jueves.