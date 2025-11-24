Las nuevas bicicletas de carga y adaptadas de Biki tendrán un coste de entre 2 euros por tres horas y 40 por mes

Los nuevos 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta General de Auvasa, celebrada este lunes en el Ayuntamiento de Valladolid, ha aprobado las tarifas de los nuevos servicios del sistema municipal de préstamo de bicicletas, Biki, destinados a carga de mercancía o transporte de personas (cargoBIKI), para personas con movilidad reducida (adaptaBIKI) y el Hub Ciclologística.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, consideran las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento son "altamente accesibles" tanto para 'cargoBIKI' como para 'adaptaBIKI' el precio establecido será de 2 euros por cada franja de 3 horas; 5 euros para un día completo; 15 euros para 'tarifa plana' semanal y 40 euros para 'tarifa plana' mensual.

Se han establecido, no obstante, bonificaciones del 50 por ciento sobre las tarifas para familias numerosa en régimen general o especial, personas mayores de 65 años, familias con niños de 0 a 10 años, familias monoparentales, personas con Movilidad Reducida (ya sea el conductor o acompañante en la misma bicicleta y para lo cual será necesario aportar certificado de discapacidad o certificado médico que señale la reducción de capacidades motoras y necesidad de medios auxiliares para su movilidad), estudiantes mayores de 18 años y menores de 25 años; autónomos o pequeña y mediana empresa para uso laboral o reparto (con certificado de actividad).

Todo ello se deberá pagar de manera anticipada en el momento de la reserva, lo que dará derecho a disponer de la bicicleta para un uso continuado durante el tiempo elegido siempre que exista disponibilidad.

Se podrá consultar en tiempo real la disponibilidad a través de la app Parkibici, que corresponde al sistema de aparcamientos públicos y seguros de bicicletas, en la que se podrán realizar las reservas para recoger los vehículos en los lugares habilitados.

Una vez finalizado el periodo en el que se haya disfrutado de la bicicleta, se deberá devolver en el mismo lugar de recogida de la red de Parkibici.

Con este paso, que llega más de un año después de la presentación de las bicicletas de carga y adaptadas en septiembre de 2024, el Ayuntamiento destaca que se "garantiza" un acceso "fácil, cómodo y económico a los servicios públicos de movilidad urbana" y, además, "se cierra el compromiso institucional para lanzar este próximo mes unos servicios que impulsarán la movilidad en bicicleta a lo largo y ancho de la ciudad"

El servicio 'cargoBIKI' permitirá a la ciudadanía disponer de bicicletas de alta calidad, diseñadas específicamente para transportar mercancías o bicicletas familiares para poder transportar personas o incluso mascotas.

Por otro lado, 'adaptaBIKI' ofrecerá bicicletas diseñadas para personas con movilidad reducida, garantizando así la movilidad sana, segura con foco en la accesibilidad universal. Estos ciclos serán de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, ya sea como piloto o como acompañante.

Por último, el 'Hub Ciclologística' se configura como un espacio estratégico para empresas y profesionales que apuestan por la distribución urbana mediante bicicletas de carga de mercancías o paquetería, contribuyendo a reducir emisiones en el centro de la ciudad.

Con estos nuevos servicios se ponen a disposición de la ciudadanía un total de 13 bicicletas y 5 vehículos para personas con movilidad reducida. En el caso de los triciclos familiares, bicicleta familiar, bicicleta de mercancía y el triobike adaptado, el servicio contará con 2 bicicletas de cada tipo. Para el resto de bicicletas el servicio contará con una unidad disponible para la reserva.

El sistema ofrecerá estos vehículos en nueve puntos, en los que según informa Biki habrá unos tipos de ciclos específicos. Así, en la cúpula del Milenio se podrán recoger triciclos para transportar personas con movilidad reducidas y bicicleta de mercancías; en la Plaza Mayor, triciclo de mercancías y triciclo familiar; en la acera de recoletos, cuatro ciclos adaptados para personas con movilidad reducida o para su transporte; en la Estación un triciclo familiar; en López Gómez, un triciclo de carga y un vehículo PMR; en el 'Hub', que estará en la plaza de la Universidad; un triciclo de mercancías; en el hospital, un triciclo para silla de ruedas, en las Facultades un triciclo de mercancías y en la Feria, en un punto que entrará en servicio en 2026, tres vehículos para personas de movilidad reducida y un triciclo adaptado.

Sin embargo, se matiza que estas ubicaciones podrán ser modificadas según la demanda y peticiones en la ciudad.

'HUB CICLOLOGÍSTICA'

En cuanto al Hub Ciclologística, la tarifa mensual por uso de un puesto y acceso a las zonas comunes será de 50 euros, mientras que la zona para colocación de taquillas inteligentes (locker) tendrá una tarifa de 10 euros al mes.

En la zona privada se pone a disposición, para todo aquel que lo necesite, seis zonas para el desempeño de tareas propias a la micrologística.

Cada empresa o persona usuaria tendrá a su disposición uno o varios locales independientes para el almacenaje y zonas compartidas de taller, ascensor de carga, aseos y oficina.

Para poder contratar estos servicios será tan fácil como escribir un correo de solicitud a clientes@auvasa.es o llamar al 983 457 720.